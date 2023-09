Gotovo dvostruko u odnosu na 2022.: Rastu ilegalni dolasci migranata središnjom sredozemnom rutom

Ilegalni dolasci migranata u Italiju središnjom sredozemnom rutom iz Sjeverne Afrike narasli su na 114.300 od siječnja do kolovoza, što je gotovo dvostruko više nego u istom razdoblju 2022. godine, objavila je u četvrtak europska granična policija Frontex. Tunis i Libija polazišne su luke za tisuće migranata koji prelaze Sredozemno more središnjom rutom do Italije. Tim jako opasnim putem stigla je "polovica svih ilegalnih migranata u EU ove godine", navodi agencija za europsku graničnu i obalnu stražu. Migranti koji stižu središnjom mediteranskom rutom uglavnom su stanovnici Bjelokosne obale, Egipta i Gvineje.

"Migrantski pritisak na toj ruti mogao bi biti se nastaviti idućih mjeseci, jer krijumčari spuštaju cijenu prijevoza za migrante koji polaze iz Libije i Tunisa s obzirom na divlju konkurenciju između kriminalnih supina", navodi Frontex u priopćenju.

Više od 2.000 ljudi poginulo je ili nestalo od početka godine u pokušaju prelaska mora, navodi Međunarodna organizacija za migracije (IMO). Talijanska vlada objavila je u četvrtak da je gotovo 126.000 migranata stiglo na talijansku obalu od početka godine, u odnosu na 66.000 u istom razdoblju lani.

Europska unija potpisala je u srpnju partnerstvo s Tunisom kako bi se smanjio migrantski pritisak iz te zemlje u zamjenu za više stotina milijuna eura pomoći. Taj je sporazum kontroverzan jer je sklopljen s vlastima koje sve više naginju autoritarnosti, ali i zbog izvješća o zlostavljanju migranata koji u Tunis stižu iz subsaharske Afrike. Kritike su se udvostručile u četvrtak kada su vlasti u Tunisu odbile dopustiti izaslanstvu europskih zastupnika ulaza u zemlju.

Smješten tek 150 kilometara od obale Tunisa, maleni talijanski otok Lampedusa na posebnom je udaru i u četvrtak je objavljeno da je u je proteklih 48 sati stiglo više od 7.000 migranata.

