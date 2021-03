Gotovina održao govor braniteljima: 'Možemo biti zadovoljni, nezadovoljni, ali nikada destruktivni'

Mi imamo domovinu. Država može biti I ovakva i onakva. Možemo biti sretni, zadovoljni, nezadovoljni s pravom. Možemo gledati kritički s pravom, ali ta naša kritika mora biti konstruktivna, nikada destruktivna. Kritika je uvijek dobrodošla za one koji znaju slušati. Ono što je najvažnije je da imamo domovinu - poručio je umirovljeni general Ante Gotovina braniteljima na privatnom okupljanju u Pakoštanima.

Istaknuo je i da ako je netko dao nešto za domovinu, to su branitelji.

- Temelj domovine je Domovinski rat. To zanijekati nitko ne može. Može se truditi koliko hoće, dolaziti od bilo kud i zvati se kako hoće, ne može nikada poništiti ono što je domovina. Zašto? Jer domovina je u našim srcima - nastavio je Gotovina, a onda je svoj govor završio riječima o Bogu.

- Ono što ne smijemo zaboraviti da ništa toga ne bi bilo da nije gospodara povijesti. Jedini i pravi gospodar povijesti, od početka, danas i do kraja svijeta. Jedino s njim nikada ne smijemo biti neprijatelji. On se brine o nama i to najbolje osjećamo onda kada smo dolje. Neka nas On čuva i našu domovinu, vaše obitelji i uvijek naše zajedništvo - zaključio je.