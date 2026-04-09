Kaos na Bliskom istoku, Trump prijeti: 'Ako se ne postigne sporazum, počet će pucnjava, jača nego ikada'

Maša Ilotić Šuvalić
09.04.2026.
u 07:17

Izrael je pokrenuo ogroman val napada na Libanon, u kojima je, prema izvješćima, poginulo više od 250 ljudi.  I Izrael i SAD inzistiraju da Libanon nije uključen u sporazum o primirju, dok se Iran i Pakistan ne slažu

  • Trump je upozorio da će početi pucnjava ako se ne postigne dogovor s Iranom  
  • Ogroman val izraelskih napada na Libanon
  • Raste neizvjesnost oko Hormuškog tjesnaca

Tijek događaja 7:15 - Pakistan je u četvrtak u izjavi Ministarstva vanjskih poslova osudio najnoviji izraelski niz napada na Libanon i pozvao međunarodnu zajednicu da "poduzme hitne i konkretne korake" kako bi zaustavila daljnje napade."Izraelske akcije potkopavaju međunarodne napore za uspostavljanje mira i stabilnosti u regiji i predstavljaju očito kršenje međunarodnog prava i temeljnih humanitarnih načela“, navodi se u izjavi.

6:20 - Hezbollah tvrdi da je ispalio rakete na sjeverni Izrael kao odgovor na ono što je opisao kao "kršenja primirja", prema novinskoj agenciji Reuters. To je prvi napad na Izrael od strane militantne skupine koju podržava Iran, a koja ima bazu u Libanonu, otkako su SAD i Iran postigli dvotjednu pauzu u neprijateljstvima. 

6:15 - Svi američki brodovi, zrakoplovi, oružje i vojno osoblje ostat će "na svojim mjestima, u Iranu i oko njega" dok se ne postigne potpuni sporazum, rekao je američki predsjednik Donald Trump u objavi za Truth Social. Trump je dodao da Iran ne smije imati nuklearno oružje, a Hormuški tjesnac bit će otvoren i siguran. Upozorio je da će, ako se ne postigne sporazum s Iranom, "početi pucnjava, veća, bolja i jača nego itko ikad prije". U objavi na Truth Socialu, Trump je rekao da je američka vojna prisutnost "prikladna i nužna za smrtonosni progon i uništenje već znatno oslabljenog neprijatelja". 

Trump je završio svoju objavu napisavši: "U međuvremenu, naša velika vojska se puni i odmara, zapravo iščekujući svoje sljedeće osvajanje. AMERIKA SE VRATILA.

6:12 - Američki predsjednik Donald Trump "očito je razočaran" mnogim saveznicima u NATO-u jer nisu podržali rat SAD-a i Izraela protiv Irana u mjeri u kojoj je želio, rekao je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte nakon sastanka s Trumpom. Rutte, koji je sastanak opisao kao iskren i otvoren razgovor između „dva dobra prijatelja“, rekao je Jakeu Tapperu s CNN-a da razumije predsjednikovo razočaranje. No, rekao je da je Trumpu istaknuo da su mnoge europske nacije pomogle na druge načine, uključujući pružanje logistike, preleta, stacioniranja i druge podrške.

6:10 - Cijena nafte porasla je preko noći u srijedu usred rastuće zabrinutosti oko toga hoće li se održati dvotjedno primirje dogovoreno između SAD-a i Irana. 

6:05 - Iranski Korpus islamske revolucionarne garde tvrdi da je plovidba kroz kritični Hormuški tjesnac zaustavljena nakon, kako je naveo, kršenja primirja u Libanonu od strane Izraela . Bijela kuća je prethodno izjavila da će se primirje nastaviti ako tjesnac ostane otvoren.Trumpova administracija i izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavili su da primirje između SAD-a i Irana ne uključuje operacije protiv Hezbollaha u Libanonu . Najmanje 182 osobe su ubijene , a stotine ranjene, prema libanonskom ministarstvu zdravstva, nakon što je Izrael rekao da je izveo najveći koordinirani udar na Libanon od početka rata. Potpredsjednik JD Vance, posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner otputovat će u Islamabad u Pakistanu na razgovore o Iranu koji počinju u subotu. 

6:00 - U 24 sata otkako je Trump najavio da će SAD obustaviti napade na Iran, raste neizvjesnost oko toga hoće li se privremeno primirje održati.  U srijedu je Izrael pokrenuo ogroman val napada na Libanon, u kojima je, prema izvješćima, poginulo više od 250 ljudi.  I Izrael i SAD inzistiraju da Libanon nije uključen u sporazum o primirju, dok se Iran i Pakistan ne slažu.  Kao odmazdu za izraelske napade, Hezbollah - skupina koju podržava Iran sa sjedištem u Libanonu - rekao je da je ispalio rakete na sjeverni Izrael, navodeći kao razlog "kršenja primirja". 

MP
marinko.przolica
07:36 09.04.2026.

Nekao ovaj članak ne drži vodu vezano za primirje u Lebanonu. Izjava Pakistana upućuje da Libanon nije dio primirja. Naravno da pozivaju na mir i stabilnost u regiji no ne spominju da napadi na Lebanon krše dogovoreno primirje...

Avatar southman
southman
07:11 09.04.2026.

Rutte pokušava spasiti svoju stolicu ali nema tu spasa. Povjerenje između SAD-a i EU je nepovratno narušeno. Ako NATO i opstane, SAD trupe će biti sigurno povučene iz Europe.

PJ
Pio_je
06:57 09.04.2026.

Trump lupa gluposti Iran im očita lekciju..Zasto sam ne otvori Hormuški tjesnac junacima.Izrael ubija u jednoj minuti trista ljudi.Rusi kazu da su Ameri odn ili gaće na štapu..

