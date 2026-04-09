Laslavić: Nije bilo lako uspjeti u borbi s divovima kao IBM, a inspiracija mi je hrvatski nogomet

John Laslavić
Foto: Antonio Tatar
Mirjana Ćuk
09.04.2026.
u 13:35

Od globalnih kompanija do hrvatskog startupa - put Johna Laslavica

Kroz različite zemlje, industrije i poslovne izazove, životni put Johna Laslavica oblikovao se godinama, a danas ga je doveo u Hrvatsku, gdje gradi novu poslovnu priču. Rođen u Kanadi, odrastao u snažnoj hrvatskoj zajednici u Torontu, John Laslavic dugo je Hrvatsku poznavao više kroz priče nego kroz stvarni život. Obiteljske veze, jezik i identitet čuvali su se kroz generacije, ali tek kasnije u životu počeo je otkrivati što za njega Hrvatska zaista znači. Danas, kako sam kaže, upravo ovdje vidi svoj dom.

Njegov profesionalni put vodi kroz svijet inženjerstva, tehnologije i poduzetništva. Od rada na kompleksnim globalnim projektima do osnivanja vlastitih tvrtki, Laslavic je karijeru gradio na inovacijama i upornosti. Njegova tvrtka Upchain, koja je surađivala s velikim sustavima poput BMW-a, Tesle i Disneyja, postala je globalno prepoznata i na kraju uspješno prodana.

No ova priča nije samo o poslovnom uspjehu. To je i priča o povratku. O odluci da se znanje, iskustvo i kapital vrate u Hrvatsku. Danas kroz nove projekte, poput tvrtke Burai, Laslavic razvija tehnologije temeljene na umjetnoj inteligenciji, ali i aktivno gradi domaći tehnološki ekosustav, zapošljava ljude i pokušava prenijeti stečena znanja.

U njegovoj filozofiji poslovanja posebno mjesto zauzimaju ljudi. Vjeruje u timove bez podjela, u zajedničke ciljeve i odgovornost koju svi dijele. Upravo zato svojim zaposlenicima daje vlasničke udjele, jer uspjeh, kako kaže, nije individualan, već kolektivan.

Istovremeno, koliko god bio uronjen u svijet visoke tehnologije i globalnog biznisa, ostaje snažno vezan uz jednostavne stvari - obitelj, more, hranu i osjećaj zajedništva koji pronalazi u Hrvatskoj.

Njegovu inspirativnu priču poslušajte u podcastu Cronnect.

Hrvati dijaspora Kanada Toronto John Laslavic CROnnect

