Sve više otkazanih letova pogađa hrvatske zračne luke

Zračni prijevoznici nastavljaju prilagođavati svoje rasporede zbog sukoba na Bliskom istoku, koji je doveo do porasta cijena mlaznog goriva diljem Europe. Zrakoplovne tvrtke revidiraju svoje poslovanje, a kratkoročna smanjenja učestalosti letova ponajprije utječu na travanj i svibanj, nakon što je otkazano više od 450 letova u travnju, piše Ex-Yu Aviation News. Turkish Airlines smanjuje broj letova na svojoj liniji Istanbul – Zagreb. Nakon što je u početku planirao 21 tjednu liniju tijekom travnja, zrakoplovna tvrtka sada očekuje da će veći dio mjeseca obavljati između osamnaest i dvadeset letova tjedno.