MJESEC SVJESNOSTI

Besplatno, bez uputnice i  naručivanja izmjerite stupanj oštećenja svoje jetre

Zagreb: Održan je stručni skup "Sastanak pacijenata o zdravlju jetre"
Goran Stanzl/PIXSELL - Ilustracija
Autor
Romana Kovačević Barišić
09.04.2026.
u 15:38

Za pretragu je potrebno biti natašte dva, tri sata, a u slučaju nepovoljnih nalaza građani će biti upućeni na daljnju obradu

Bez uputnice i naručivanja, hrvatski gastroenterolozi pozivaju građane na besplatnu provjeru stupnja oštećenja jetre pretragom nalik na ultrazvuk – brzo i bez boli. Pretraga uređajem Fibroscan, uz savjet s liječnicima gastroenterolozima, bit će dostupna u subotu 11. travnja u pet hrvatskih gradova, a 27. travnja građanima u Osijeku. 

Ova je javnozdravstvena inicijativa dio stručnih nastojanja što ranijeg otkrivanja bolesti jetre i nastavku aktivnosti  Hrvatskog gastroenterološkog društva tijekom travnja, mjeseca posvećenom zdravlju jetre. Za pretragu je potrebno biti natašte dva, tri sata, a u slučaju nepovoljnih nalaza građani će biti upućeni na daljnju obradu.

Popis lokacija i satnice javnozdravstvene akcije Hrvatskog gastroenterološkog društva uz podršku Ministarstva zdravstva, subota 11. travnja:

  • Pula, Tržnica, 10 – 13 sati  
  • Rijeka, (Korzo, između Tiska i Burger Kinga), 10.30 – 13.30 sati  
  • Split, Riva ( na dnu Marmontove ulice), 10 – 13 sati 
  • Zadar, Dom zdravlja, Medulićeva 1, 10 – 13 sati 
  • Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića, 10 – 13 sati 

U Osijeku, 27. travnja, KBC Osijek ( drugi kat hitnog prijama) od 13 – 15 sati

