LIBANONSKA VLADA JOŠ NIJE REAGIRALA

Netanyahu: Izrael želi započeti mirovne pregovore s Libanonom 'što je prije moguće'

Gabrijela Čuljak Jurić
09.04.2026.
u 18:13

Sat vremena prije Netanyahuove izjave, libanonski predsjednik Joseph Aoun rekao je da je 'jedino rješenje za situaciju u Libanonu postizanje primirja između Izraela i Libanona, nakon čega bi uslijedili izravni pregovori između njih'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u četvrtak da je izdao uputu da Izrael započne mirovne pregovore s Libanonom, koji bi uključivali i razoružavanje skupine Hezbollah. 'S obzirom na ponovljene zahtjeve Libanona za otvaranjem izravnih pregovora s Izraelom, jučer sam naložio vladi da što prije započne izravne pregovore s Libanonom', rekao je Netanyahu u izjavi. 'Pregovori će se fokusirati na razoružavanje Hezbollaha i uspostavljanje miroljubivih odnosa između Izraela i Libanona.' Libanonska vlada zasad nije odmah reagirala na Netanyahuove izjave, javlja Reuters.

Sat vremena prije Netanyahuove izjave, libanonski predsjednik Joseph Aoun rekao je da je 'jedino rješenje za situaciju u Libanonu postizanje primirja između Izraela i Libanona, nakon čega bi uslijedili izravni pregovori između njih'. Dodao je da radi na diplomatskom pristupu toj temi koji međunarodni akteri počinju pozitivno gledati.

Izrael je pokrenuo obnovljenu ofenzivu protiv Hezbollaha nakon što su počeli ispaljivati projektile na Izrael 2. ožujka. Izraelski napadi ubili su oko 1.700 ljudi i raselili više od milijun osoba, prema libanonskim vlastima. Najmanje 400 boraca Hezbollaha ubijeno je, prema izvorima upoznatima s tom skupinom, koja je na Izrael ispalila stotine raketa i dronova.
18:25 09.04.2026.

ajde neka je i ovo zlo došlo do pameti... barem na kratko

