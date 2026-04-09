USKORO UŽIVO Plenković okuplja ministre: Odlučuje se o legalizaciji bespravne gradnje

Na dnevnom redu sjednice Vlade su, među nekoliko konačnih zakonskih prijedloga koji se upućuju u saborsko drugo čitanje, i izmjene Zakona o građevnim proizvodima koji se usklađuje s EU zakonodavstvom, s ciljem uspostave učinkovitog funkcioniranja unutarnjeg tržišta osiguravanjem sigurnih i održivih građevnih proizvoda.

Uredbom EU nastoji se doprinijeti ciljevima zelene i digitalne tranzicije sprječavanjem i smanjenjem utjecaja građevnih proizvoda na okoliš te na zdravlje i sigurnost ljudi, a među ključnim novinama je da se uvodi digitalna putovnica proizvoda. Vlada će donijeti i prijedlog akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja održivog turizma za razdoblje do 2027. godine te odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Nova Gradiška.