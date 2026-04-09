Upoznajte genijalce iz Hrvatske koji rade čuda s Rubikovim kockama: 'Ovo je čisto programiranje u pokretu'

Eter Otvorenog radija ovog je jutra pretvoren u malu arenu za nevjerojatne mentalne i motoričke vještine. U Jutru uz Otvoreni voditelji Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić ugostili su Davida Vujasića i Erin Pernar iz udruge Speed Cubing Hrvatska – i brzo shvatili da ono što rade s Rubikovim kockama nema baš nikakve veze s 'običnim' slaganjem koje je svatko od nas barem jednom više ili manje uspješno pokušao.

Povod gostovanju bio je nedavni turnir u Osijeku i viralna priča o četverogodišnjem dječaku Lukasu koji je kocku složio za svega minutu i 11 sekundi što je s obzirom na njegovu dob iznenadilo i organizatore. No, ono što se dogodilo uživo u studiju bilo je jednako impresivno.

David Vujasić, aktualni je rekorder Hrvatske u klasičnoj 3x3 Rubikovoj kocki, drži vrijeme od nevjerojatnih 5,55 sekundi. Njegov put, kako kaže, nije bio instant. „Prvo složiš za pet minuta, pa za tri, pa za dvije... Trebalo mi je oko godinu dana da dođem do 20 sekundi. Onda shvatiš da postoje natjecanja i kreneš dalje.” S druge strane, Erin Pernar, srednjoškolka koja pohađa zagrebačku I. gimnaziju ovom se disciplinom bavi tek od 2022., a već slaže kocku za oko 10 sekundi. “Najbolje je krenuti s YouTube tutorialima i ići korak po korak. Bez uspoređivanja – samo poboljšavati vlastiti rezultat.”

Kocka složena u par sekundi

Vrhunac gostovanja bio je trenutak kada su David i Erin – uz “live prijenos” voditelja i sportskog komentatora Petra Tina Miketića – uživo u studiju složili kocke u svega nekoliko sekundi. Komentator je atmosferu podigao na razinu finala Svjetskog prvenstva: “Ovo je kao da gledamo pijanista u punoj brzini... Ovo nije obično slaganje, cijenjeni slušatelji – ovo je čisto programiranje u pokretu!” Za same natjecatelje, iskustvo je bilo jednako novo: “Nisam to doživio na natjecanjima, ovo je bilo baš fora,” priznao je David nakon “dvoboja”.

Osim same brzine, slušatelje je posebno zaintrigirao svijet različitih Rubikovih kocki i tehnologije koja stoji iza njih. Kako su objasnili gosti, ono što većina kupuje u trgovinama daleko je od profesionalne opreme kojom se natjecatelji koriste. “Ove kocke koje se mogu kupiti u običnim dućanima nisu kao naše. Profesionalne su podmazane, imaju magnete u sebi i puno su fleksibilnije da bi se mogle brzo okretati,” objasnio je David

Od klasičnih 3x3 kocki do puno kompleksnijih varijanti koje na prvi pogled djeluju “nemoguće”.“Najveća koju imamo ovdje je 7x7, znači 49 polja na jednoj strani. Postoji bezbroj mogućnosti slaganja,” dodao je. Neke od tih kocki mogu čak mijenjati oblik tijekom slaganja, što dodatno otežava proces i zahtijeva potpuno drugačiji način razmišljanja. No, bez obzira na oblik ili veličinu, princip je isti – sve se svodi na kombinaciju logike, memorije i precizno uvježbanih algoritama.

Za početnike, cijeli sustav može zvučati zastrašujuće, ali iskusni “cubeeri” tvrde da je ključ u strpljenju i postupnom učenju. Kako napreduju, slagači ne razmišljaju više o bojama kao takvima, već o obrascima i potezima koje moraju izvršiti – gotovo kao da rješavaju matematički problem u pokretu. Iako mnogima djeluje kao hobi ili trik za zabavu, speedcubing je ozbiljna natjecateljska disciplina. Hrvatska ima svoju reprezentaciju – čak 12 natjecatelja ide na Europsko prvenstvo u Nizozemskoj ovoga srpnja odmah nakon Svjetskog prvenstva u nogometu. “Razlika između mene i prvaka Europe je možda sekunda ili dvije. Ali u sportu gdje se mjere milisekunde, to je ogromno,” objašnjava David.

Udruga Speed Cubing Hrvatska osnovana je 2015. kako bi promovirala ovaj sport i organizirala natjecanja. Danas broji sve više članova – od djece do odraslih. Zanimljivo, ne morate znati složiti kocku da biste se priključili: “Možete se učlaniti i bez znanja slaganja. Bitno je da želite biti dio zajednice.” Od dječaka od četiri godine do nacionalnih rekordera – hrvatska scena speedcubinga raste tiho, ali impresivno. A ako je suditi po reakcijama koje su izazvali tijekom jutrošnjeg radijskog gostovanja na Otvorenom, ovo je tek početak priče koja će mnoge natjerati da ponovno uzmu kocku u ruke... i pokušaju nadmašiti vlastite granice.

