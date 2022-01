Gotovac na čelu zagrebačkog SDP-a: S Titom je dobio pažnju, vraća Mrsića, a Možemo će kritizirati

Prije točno mjesec dana zagrebački SDP dobio je novog lidera. Članstvo, koje je više nego prepolovljeno u čistkama, izabralo je Viktora Gotovca, stručnjaka za radno pravo koji, iako je bio “projekt” novog vodstva, nije imao veze sa SDP-ovim vječnim podjelama.

Od trenutka kada je preuzeo “palicu”, Gotovac je napravio nekoliko konkretnih poteza. U samom startu u prvom medijskom nastupu najavio je da će tražiti povratak Trga maršala Tita u Zagrebu i ulicu za Aleksandru Zec, čime je na sebe navukao niz kritika s obzirom na to da u gradu s nizom problema imena ulica i trgova nisu najvažnija pitanja, ali i dobio veliku medijsku pozornost. Hoće li je znati iskoristiti, vidjet će se vrlo brzo budući da je Gotovac s 1. siječnja ušao i u Zagrebačku skupštinu umjesto Ivana Račana, koji se povukao čim je dobio važnu pozornicu za prezentiranje novih SDP-ovih politika u glavnom gradu.

Rad od početka

– Gotovac djeluje u dva pravca. Jedan je organiziranje stranke u Zagrebu od gotovo pa početka s obzirom na to da je organizacija devastirana, a drugi je izgradnja jasnih politika u Zagrebu, koje će dovesti i do otklona prema Možemo!, što se do sada nije vidjelo u radu SDP-a u Zagrebu. Više se neće događati da SDP apsolutno brani sve što Možemo! napravi – kaže izvor blizak Gotovcu.

Isto tvrdi i drugi bliski suradnik Viktora Gotovca, koji kaže kako novi šef zagrebačkog SDP-a neće dati Tomaševiću mira po pitanju ukidanja mjere roditelj odgojitelj i da će tražiti nova rješenja pokaže li se da ukidanje mjere “preko noći” nije bilo najpametnije.

Jedan od Gotovčevih ciljeva, a na čemu se već i radi, jest privlačenje novih ljudi u SDP, stručnjaka iz svih područja koji se žele pridružiti stranci, kao i povratak nekih bivših SDP-ovaca poput Miranda Mrsića, kojega je iz stranke izbacio bivši šef SDP-a Davor Bernardić, a koji se, može se čuti, vraća u SDP do kraja siječnja.

Aktiviranje savjeta

Očekuje se da će Mrsić imati određenu ulogu u novim stranačkim savjetima koje Gotovac također planira ponovno aktivirati, a novost je i preseljenje zagrebačke organizacije iz Praške na Iblerov trg, na peti kat, koji se upravo preuređuje. A što ima i simboličnu poruku s obzirom na to da su “Praška” i Iblerov” posljednjih godina bili na “ratnoj nozi”. Ovog puta Grbin kao lider SDP-a ima na čelu zagrebačkog SDP-a osobu koja je njemu po volji i od kojeg očekuje da mu pomogne podići i nacionalni SDP, jer jak SDP u Zagrebu znači i jak SDP u državi.

