Gosti u restoranu pojeli i popili za 450.000 kuna: Evo što su sve naručili

Popularni londonski restoran Nusr-et Steakhouse već neko je vrijeme omiljeno odredište djece bogataša koji za večeru za dvije do četiri osobe prosječno izdvoje između 10.000 do 50.000 kuna. Iako se takve astronomske cifre same po sebi čine nezamislive, nedavno je objavljen račun jednog stola na kojem se posluživalo za nevjerojatnih 450.000 kuna.

Popularna Instagram stranica Rich Kids of Instagram objavila je nedavno ovaj račun na kojem se od svega našao tek jedan poveći odrezak.

Radi se o Golden Tomahawk steaku koji je obložen zlatom i iznosi čak 850 funti tj. 7500 kuna. Daleko najskuplje bilo bi vino Petrus 2003. za čak 176.000 kuna, kojih su naručena dva. Naručena su i dva Dom Perignon Rosea te Petrus 1996.

Od ostale hrane društvo je naručilo tek pomfrit za 260 kuna i povrće, no naručeno je i 20 baklava koje su ukupno stajale 5300 kuna.

Uz sve naručeno, restoran im je naplatio i gotovo 42.500 kuna za usluge.