Gospodarstvo raste, migranti i iseljavanje najveći izazov

Prije pet godina, točnije 1. srpnja 2013., Hrvatska je postala punopravnom članicom EU. Koliko je naše društvo u cjelini, a napose gospodarstvo profitiralo od tog članstva, jučer su u zagrebačkom Westinu raspravljali političari, gospodarstvenici i drugi stručnjaci na konferenciji Večernjeg lista “Hrvatska kakvu trebamo”, koja se ovoga puta bavila efektima članstva Hrvatske u EU.

Opća je ocjena da je Europska unija danas pred velikim izazovima zbog prijeteće migrantske krize i neslaganja oko zajedničkog odgovora na tu krizu. Riječ je o izazovima s kojima se sama Unija teško nosi i koji su, kako je to primijetio predsjednik Sabora Gordan Jandroković, poljuljale same temeljne vrijednosti EU. No, članstvo u EU Hrvatskoj i u tom pogledu donosi značajno bolje šanse da u nesigurnim vremenima zaštiti vlastite građane. Kao jedan od prioriteta budućeg predsjedanja EU na konferenciji se zbog toga isticala i zaštita unutarnje sigurnosti i vanjskih granica EU.

Kada je riječ o gospodarskim učincima članstva Hrvatske u EU, vidljivo je da su se makroekonomski pokazatelji nakon ulaska u punopravno članstvo značajno popravili. Iako je Hrvatska nakon samog ulaska u EU u dobrom dijelu ostavljala dojam da je nepripremljena i da nema jasnu poslijepristupnu strategiju, recesijski pokazatelji iz 2013. u međuvremenu su se preokrenuli. Hrvatska danas bilježi gospodarski rast, izišli smo iz procedure prekomjernog proračunskog deficita, smanjen je udio javnog duga u BDP-u, zaduživanje je povoljnije, a izvoz intenzivniji. Ipak, u gospodarstvu su nužni krupniji koraci i brža prilagodba novim tržišnim zahtjevima.

Uz brojne pozitivne pomake, upozoreno je i na one negativne, poput iseljavanja, no ni ono ne mora biti nužno negativno ako bi se ljudi koji su se iselili u Hrvatsku vratili obogaćeni novim iskustvima, a za to je, opet, nužno raditi na reformama, boljem povlačenju novca iz fondova EU i ukupnom poboljšanju gospodarskih pokazatelja koji će jamčiti i veći životni standard, ocijenjeno je na konferenciji. Ili, kako je poručila predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović – moramo ostati ujedinjeni, realni, ali i ambiciozni.