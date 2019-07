Gori na Marjanu i kod Šibenika: Lokaliziran požar na Marjanu

Požar koji je kasno poslijepodnevne buknuo na južnom djelu splitskog Marjan na predjelu Kašjuni, lokaliziran je, a vatrogasci će cijelu noć ostati dežurati na požarištu, izvijestili su u četvrtak iz splitske Vatrogasne postrojbe.

Na terenu je ostajalo 38 vatrogasac i 13 vatrogasnih vozila koji saniraju rubne i unutarnje dijelove požarišta, rekli su u vatrogasnoj službi.

Piloti oduševili kupače manevrima uzimanja vode

Lokalni mediji su izvijestili kako je u jednom trenutku vatra zaprijetila i stambenim objektima, ali su vatrogasci uspjeli zaustaviti njeno napredovanje. U gašenju požara na Marjanu sudjelovao je i jedan Canader, izvijestili su popodne iz Ministarstva obrane RH.

Foto: MORH Jedan od pilota koji je sudjelovao u današnjem gašenju, kapetan posade Canadaira CL-415 i zamjenik zapovjednika potupožarne eskadrile bojnik Darko Kučej rekao je da gori na nepristupačnom i strmom terenu, što otežava pristup i rad zemaljskim vatrogasnim snagama.

„Odmah po dolasku vidjeli smo kako se vatrena fronta širila nošena vjetrom, no uspjeli smo je brzo zaustaviti i dovesti požarište do stanja da više nije bilo niti izdimljavanja. Očito je da se maestral pojačao i ponovno razbuktao požarište. Nadam se da ćemo do mraka požar uspjeti u potpunosti staviti pod nadzor i spriječiti ponovno izbijanje“, kazao je bojnik Kučej.

Tijekom današnjeg angažmana dva Canadaira na požarištu Grebaštica izbačeno je oko 250 tona vode pri čemu su ostvarena 3,5 sata naleta, naveli su iz MORH-a.