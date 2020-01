Incident na biralištu u Osijeku, u Zadru i Splitu dijelili letke protiv kandidata

Izborno jutro drugoga kruga izbora za predsjednicu ili predsjednika Republike Hrvatske protječe mirno, osim nekoliko slučajeva neprofesionalnosti i nedovoljne obučenosti biračkih odbora o kojima su neanonimne građanke i građane izvijestili Gong, stoji u priopćenju te nestranačke udruge građana.

Kako se navodi, nekoliko biračica i birača požalio se Gongu da su birački odbori od njih tražili potvrde, iako to nije bilo potrebno jer su na vrijeme promijenili biračka mjesta i već su bili na biračkom popisu.

Gong je o tomu izvijestio nadležna gradska izborna povjerenstva kako bi članove biračkog odbora obavijestili o ispravnoj proceduri i omogućil da biračice i birači koji su na vrijeme tražili glasanje izvan njihovih biračkih mjesta i ostvare svoje biračko pravo.

Za vrijeme izborne šutnje građanke i građani prijavljivali su nepoštivanje izborne šutnje Gongu pa su tako prijavili da su se u Zadru dijelili letci koji su bili negativno usmjereni na kandidata, a u Splitu na kandidatkinju. Gongu je prijavljen i slučaj načelnika općine koji je pozivao na glasanje za kandidatkinju, što je nakon reakcije DIP-a uklonjeno. Tijekom izbornoga jutra prijavljen je i slučaj agitiranja svećenika za jednu opciju na biračkome mjestu u Petrinji.

U Bosni i Hercegovini (BiH) zabilježene su gužve na biračkim mjestima u Mostaru, ali za sada Gong nema dojava o nepravilnostima. S obzirom pak na dojave o organiziranom prijevozu na birališta u BiH, Gong podsjeća da su troškovi prijevoza birača i biračica do birališta zapravo troškovi izborne promidžbe kandidata ili kandidatkinje, ali da to ne vrijedi samo onda, kako je to DIP utvrdio na prethodnim predsjedničkim izborima, kada na autobusima nema oznaka kandidata, a uslugu prijevoza mogu koristiti svi birači pod jednakim uvjetima.

Gong poziva biračke odbore da izađu u susret zahtjevima biračica i birača koji ne mogu pristupiti biračkom mjestu, tako da se odazovu na njihov pravovremeni poziv da ih posjete u vlastitom domu, o čemu su birači trebali obavijestiti biračke odbore do 12 sati.

Desetci poziva Gongu tijekom prvog izbornog kruga svjedočili su o tomu da članovi biračkih odbora redovno nisu mogli izaći na adresu birača, pa Gong ponovno apelira da se svima omogući ustavno pravo glasanja.

Istaknuto je da Gong tijekom izbornoga dana pruža informativnu podršku biračicama i biračima i prima neanonimne dojave o uočenim nepravilnostima kako bi reagirao na njih, te da ih se može kontaktirati putem e-maila gong@gong.hr, telefona 01-4825-444 te Facebook i Twitter profila, a detaljnije informacije dostupne su na www.gong.hr.

Gong podsjeća da je za organizaciju i provođenje izbora odgovorno Državno izborno povjerenstvo (DIP) kojemu se svi sudionici_e izbora mogu obratiti putem telefona 01-4569-712 i 01-4569-713 te e-maila dip@izbori.hr.

Dodajmo kako je Državno izborno povjerenstvo zabilježilo i jedan značajniji incident, o kojem je izvijestilo ravnateljstvo policije.

Dogodilo se na biračkom mjestu u Osijeku, na kojem je došlo do remećenja javnog reda i mira i verbalnog napada birača na jednu od članica biračkog odbora. Policija je intervenirala i pokrenula optužni prijedlog za remećenje javnog reda i mira, kazao je Slaven Hojski, član Državnog izbornog povjerenstva.