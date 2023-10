Godinama je vodio u 'nigdje', a duži je i od Pelješkog: Ovo je najduži most u Hrvatskoj

Iako je Pelješki most bio jedan najskupljih i najvećih projekata u Hrvatskoj s duljinom od 2.404 metara ipak nije najduži most u Hrvatskoj. Most preko rijeke Drave kod Petrijevaca, mjesta nedaleko od Osijeka, za 81 metar duži je od Pelješkoga i time je najduži most u Hrvatskoj. Riječ je o Mostu 3. gardijske brigade Kune na Koridoru 5C, a koji je u promet pušten prošle godine. Most je godinama izazivao podsmjehe u javnosti jer je dovršen još 2016. godine, a vodio je ravno u polje. Ipak, to se promijenilo lani kada je otvorena dionica autoceste od Osijeka do Belog Manastira.

Most se proteže na 2485 metara. Sastavljen je od dva pristupna pilona, slavonskog te baranjskog, koji se izdižu 75 metara u visinu. Glavni je raspon preko Drave dugačak 420 metara, a ovješen je o pilone čeličnim zategama, po kojima je most i poseban. Sklop preko korita rijeke ima središnji raspon od 220 metara kako bi se ispunili uvjeti plovidbe, odnosno osigurao plovni put širine 50 metara, a visine je 5,25 metara iznad visokog vodostaja Drave.

Most je projektirao Institut IGH. Most se nalazi na autocesti A5, u mreži međunarodnih pravaca na koridoru Vc, koji spaja Mađarsku (Budimpeštu), s istočnom Hrvatskom (Osijek), Bosnu i Hercegovinu (Sarajevo, Mostar) s lukom Ploče na jugu Hrvatske te čini važnu točku u mreži međunarodnih pravaca.

Radovi na gradnji dionice autoceste do Belog Manastira bili su vrijedni 443 milijuna kuna (bez PDV-a), a preostalih pet kilometara do mađarske granice, odnosno svih 88 kilometara koridora kroz Hrvatsku, u cijelosti će, prema najavama, biti izgrađeno tijekom 2024. godine.

