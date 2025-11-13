Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vlada predstavila proračun za 2026. i program za stanovanje

UNATOČ SUTKINJINOM DEMANTIJU

Grmoja traži očitovanje USKOK-a o ulozi Milanovićeve kandidatkinje u aferi Advent

Uz kandidaturu sutkinje Matić veže se još jedna kontroverza, a to je činjenica da se po izjavi predsjednika Zorana Milanovića kandidirala nakon što je s njim o tome razgovarala, a zatim i s predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem. Premijer je potvrdio razgovor, ali i demantirao predsjednika Milanovića da je Matić dobila a priori podršku.