Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sramotni grafiti u Splitu. Vojska Slovenije opet će čuvati granicu

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.
Video sadržaj
114
DANI SRPSKE KULTURE
FOTO/VIDEO Muškarci u crnom okupili se ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, policija spriječila veći incident
SPROVOD U VUKOVARU
FOTO Posljednji ispraćaj Zorislava Gašpara: Imao je 20 godina kad su ga četnici odveli na Ovčaru
'UNIŠTILA SI MI ŽIVOT'
FOTO S nogometašem je prevarila muža i dobila dvoje djece. Sada mu želi uzeti 38 milijuna eura
Kreditna sposobnost