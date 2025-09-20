Gledajte '240 sekundi' 24sata: Matija izgubio suprugu u naletu pijanog vozača na Viru, sin ostao invalid

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Saznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.

U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Tuga u Križevcima, Matija izgubio suprugu u naletu pijanog vozača na Viru. Sin mu je ostao invalid, ozlijeđeno je bilo još dvoje njihove djece. Opsadno stanje u Slavoniji, zbog afričke svinjske kuge pobit će 11.600 svinja. Zadar nema svog neonatologa. Godišnjica bitke za Vukovar. Prosvjed protiv stranih radnika u Hrvatskoj. Vučić organizirao vojnu paradu.