VIDEO 'Slušaj sad...': Donald Trump upire prstom, ona odmahuje glavom. Svi se pitaju o čemu bračni žustro razgovara

Donald i Melania Trump snimljeni su tijekom neugodnog razgovora u helikopteru Marine One, gdje je predsjednik viđen kako upire prstom u svoju suprugu, a prva dama odmahuje glavom. Snimka je snimljena u srijedu navečer dok se par vraćao s Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku, piše Daily Mail.

U jednom trenutku, 79-godišnji predsjednik uperio je prst u Melaniju, 55, dok su nastavljali razgovor sjedeći jedno nasuprot drugome. Snimka završava tako što par izlazi iz Marine One i na kraju se drže za ruke dok hodaju preko južnog travnjaka Bijele kuće. Daily Mail se obratio Bijeloj kući za komentar. VIDEO žustrog razgovora pogledajte OVDJE.

Trump i Melania bili su na Generalnoj skupštini UN-a, gdje je tvrdio da su on i prva dama bili žrtve "trostruke sabotaže" nakon što je tvrdio da su ih pokvarene pokretne stepenice mogle ozbiljno ozlijediti. Trump je na Truth Socialu napisao: "PRAVA SRAMOTA dogodila se jučer u Ujedinjenim narodima - ne jedna, ne dvije, već tri vrlo zlokobna događaja!". Rekao je da je, s obzirom na incident s pokretnim stepenicama, "nevjerojatno da Melania i ja nismo pali naprijed na oštre rubove tih čeličnih stepenica, licem prema dolje. Samo smo se čvrsto držali za ogradu, inače bi to bila katastrofa." Ponovio je ono što je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt, koja je citirala izvješće u Sunday Timesu da su zaposlenici UN-a šalili o isključivanju pokretnih stepenica i dizala kako bi se našalili s predsjednikom, Trump je incident s pokretnim stepenicama nazvao "apsolutnom sabotažom".

"Osobe koje su to učinile trebale bi biti uhićene!" rekao je Trump. Također je bio bijesan zbog kvalitete zvuka tijekom njegovog govora, što je potvrdila njegova supruga, koja je bez uvijanja primijetila da ga nije mogla razumjeti nakon obraćanja. "Rekli su mi da je zvuk u dvorani gdje je održan govor bio potpuno isključen, da svjetski vođe, osim ako nisu koristili slušalice za prijevod, nisu mogli čuti ništa. Prva osoba koju sam vidio nakon završetka govora bila je Melania, koja je sjedila u prvim redovima. Pitao sam je: 'Kako sam prošao?' A ona je rekla: 'Nisam čula ni riječ od onoga što si rekao.'" Dužnosnik UN-a rekao je za Daily Mail da je audio sustav tako dizajniran namjerno." Zvučni sustav je dizajniran da omogući ljudima na njihovim sjedalima da čuju govore prevedene na šest različitih jezika kroz slušalice. Tako je već desetljećima," rekao je dužnosnik. Čini se da nitko nije unaprijed obavijestio predsjednika ili prvu damu o tome.Također je govorio o tome kako teleprompter nije radio, rekavši da je "potpuno zamro" dok se obraćao svojim kolegama vođama.