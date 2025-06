Glavina: Od 2019. godine prihodi od stranih turista u prvom tromjesečju narasli za gotovo 80%

Prema podacima Hrvatske narodne banke (HNB) u prvom tromjesečju 2025. godine prihodi stranih turista iznosili su 865,5 milijuna eura što predstavlja rast od 6,65 posto u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, odnosno prihodovano je 54 milijuna eura više.

„Hrvatski turizam najznačajniji financijski rast ostvaruje u predsezoni, a to potvrđuje i podatak da od 2019. godine do danas bilježimo rast prihoda od stranih turista u prvom tromjesečju od gotovo 80%. To ukazuje na snažan potencijal predsezonskog razdoblja i otpornost hrvatskog turizma u promjenjivim globalnim uvjetima“, rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina te izrazio zadovoljstvo i realiziranim turističkim prometom u dosadašnjem dijelu godine u kojem ostvarujemo 4% bolje rezultate nego u istom razdoblju prošle godine.