Bernardić prozvao oporbu. GLAS: 'Gospodin Bernardić je čuđenje u svijetu'

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić, zajedno s glavnim tajnikom Nikšom Vukasom danas je nazočio tradicionalnoj komemoraciji uz spomen obilježje poginulih partizanki Marije Medice i Line Zacchigne, koja se održava u Brutiji pokraj Umaga kao spomen na 74. obljetnicu tragično stradalih djevojaka potkraj ožujka 1944. godine.

Bernardić je iz Istre danas poslao snažnu poruku o vrijednostima antifašizma u hrvatskom društvu, rekavši kako su one upisane u hrvatski Ustav kojeg se "nitko nema pravo sramiti", a komentirao je i aktualne političke teme.

"Ove hrabre djevojke svoje su živote ostavile za slobodu Hrvatske i Istre koja je Hrvatskoj pripojena nakon Drugog svjetskog rata. To danas u Hrvatskoj nitko ne smije zaboraviti. Antifašistička borba je ona u kojoj je hrvatski narod izborio svoju slobodu. Antifašizam je u Ustavu Republike Hrvatske i u temeljima moderne Europe. Ustava se u Hrvatskoj nitko ne smije sramiti. To je moja poruka onima koji koketiraju s režimima prošlosti i poraženim ideologijama."

Bernardić je rekao kako će se tijekom dana sastati s predstavnicima istarskog SDP-a te kako mu je cilj ojačati podršku stranci na ovom području.

"Došlo je vrijeme da zelena Istra još više pocrveni. SDP je jedina garancija da će se trajno štititi vrijednosti slobode i jednakosti. Navest ću vam samo zadnji primjer Istanbulske konvencije. Na toj su se Konvenciji razotkrili mnogi u Hrvatskoj. Prije svega oni koji su bili spremni podržati Plenkovića u naumu da falsificira Istanbulsku konvenciju, a razotkrio se i MOST, iz kojeg najavili da neće podržati ratifikaciju. Time su potvrdili ono što se dugo špekulira - MOST je jednako Crkva, odnosno klerikalna desnica. Razotkrio se i IDS jer je Boris Miletić postao, kako se čini, Plenkovićev glasnogovornik, rekavši kako u Istanbulskoj konvenciji nema roda. To nije točno. Rodnog ima, i to u članku 3. Na kraju, razotkrio se i Živi zid. Od njih još ništa nismo čuli o tome kako će se postaviti prema pitanju ratifikacije. Došlo je vrijeme da se u Hrvatskoj nitko ne odriče onih koji su drugačiji po rodnom, vjerskom, nacionalnom i drugom određenju."

Naglasio je kako se IDS još nijednom nije javno odredio o mogućnosti koalicije s HDZ-om.

"To je vijest koja se ovih dana pojavila u medijima, a nisam čuo da su se IDS i Amsterdamska koalicija od nje ogradili. Na SDP-u je odgovornost da ne dopusti da HDZ u "tihoj suradnji" s IDS-om okupira Istru ."

Na pitanje kako komentira vijest o kupnji borbenih aviona, Bernardić je rekao kako mu je "iskreno žao što je Vlada donijela odluku o kupnji starih aviona" i to u procesu koji je pritom proveden na netransparentan način.

"Vlada je donijela odluku o kupnji trideset godina starih kanti koje su prvi put letjele još dok je postojao Sovjetski Savez. Dakle, naši MIG-ovi koji su stari četrdeset godina, sada će biti zamijenjeni F-16 avionima koji su stari trideset godina i za to će hrvatski građani morati platiti 3 i pol milijarde kuna. To je za mene nevjerojatno. Mi zapravo ne znamo što kupujemo, koliko će oni godina moći letjeti i sl. Ako se već odlučujemo na tako veliku investiciju, koju plaćaju građani iz vlastitih džepova, onda smatram da smo trebali kupiti nove avione."

Upitan za komentar o protjerivanju ruskih diplomata, predsjednik SDP-a je ustvrdio da je taj čin još jednom zorno pokazao nekoordiniranost hrvatske vanjske politike koju provode premijer i predsjednica Republike.

"Predsjednica poziva Putina u Hrvatsku, dok predsjednik Vlade protjeruje diplomata. Mislim da je njegov potez ishitren. Uostalom, mnoge europske zemlje nisu taj potez povukle. Cilj bi nam trebali biti dobri odnosi s našim europskim partnerima, kao i sa SAD-om. To su naši saveznici, ali istovremeno, želimo imati dobre odnose s Rusijom."

Dodao je da je Hrvatska ekonomski slaba te mala i ranjiva zemlja koja sebi ne može dopustiti ovakve ishitrene odluke u vanjskoj politici. Iz Istre je još jednom prozvao HDZ i Plenkovića zbog "uhljebljivanja rodbine u državnim i javnim službama".

"To je ta reformska godina i to su te reforme na Plenkovićev način", zaključio je Bernardić.

GLAS: Bernardić jaše dalje

Nakon kiselog zelja, Zagreba koji je lijep po kiši te satiranja protivnika satire, g. Bernardić jaše dalje, priopćili su iz GLAS-a.

Tako je današnjom satiričnom izjavom u istoj kaci počeo kiseliti MOST, Živi zid, HDZ, GLAS, Pametno i IDS te iako mu to možda nije bila namjera na kraju nas je iskreno nasmijao.

Što se tiče GLAS-a, podsjećamo da smo kao stranka nastali iz protesta protiv koalicije s HDZ-om pa nas je začudilo da to g. Bernardić ne zna. Što se tiče same ratifikacije Istanbulske konvencije, želimo podsjetiti da su upravo GLAS i IDS pokrenuli interpelaciju zbog Istanbulske konvencije te prisilili Vladu da ratifikaciju stavi na dnevni red i bilo bi pravo čudo da g. Bernardić ne zna ni za to. Istovremeno nas je začudilo vrludanje samog g. Bernardića u izjavama oko ratifikacije Istanbulske konvencije zbog čega su se i pojedini saborski zastupnici SDP-a morali ograđivati od izjava vrha stranke, izvijestili su iz GLAS-a.

Pri tom do posljednjeg trenutka nitko nije znao hoće li SDP u konačnici dići ruku za ratifikaciju ili ne. Ukratko g. Bernardić je pravo čuđenje u svijetu, zaključuje GLAS.