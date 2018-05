Giuseppe Conte vodi Italiju

Predsjednik Republike Italije Sergio Mattarella pozvao je danas u predsjedničku palaču Quirinale profesora prava Giuseppea Contea i povjerio mu mandat za sastav žuto-zelene vlade. Njegovo su ime šefu države iznijeli čelnik Lige Matteo Salvini i čelnik Pokreta 5 zvijezda (M5s) Luigi Di Maio, dvije stranke koje su potpisale program za buduću vladu.

Oprali su ruke

Giuseppe Conte je kao mandatar bio u neizvjesnosti zbog toga što je napuhao svoju biografiju, ali su i u srijedu ujutro Di Maio i Salvini potvrdili da od njega kao premijera ne odustaju. Mattarella, praktički, nije mogao izbjeći Conteovo imenovanje.

– Sutra počinje Treća republika. To sam vam rekao, to sam obećao – likovao je Di Maio kada je vidio da je Mattarella pozvao Contea u Quirinale.

Bez obzira na to što nije bio na listama parlamentarnih kandidata na izborima 4. ožujka, Di Maio ponavlja da će Conte biti politički premijer, jer ga je on predvidio kao ministra u vladi, pa 'ako je 11 milijuna birača glasovalo za mene, znači da je glasovalo i za njega'. To inzistiranje da je riječ o političkom, a ne tehničkom, nestranačkom premijeru pranje je ruku pred izjavama da su dosadašnji premijeri, počevši od 2011., bili nametnuti.

Ministar ekonomije - Euro je njemački kavez. Njemačka je volju da bude vojna sila zamijenila onom ekonomskom. Potrebno je smisliti plan B za izlazak iz eurozone', napisao je u knjizi 'Kao mora, kao san', koja bi trebala biti uskoro u prodaji, mogući ministar ekonomije Paolo Savona (82). Na njegovu imenovanju inzistira Liga koja također drži da Njemačka preko eura guši talijansko gospodarstvo. Savona je poznati ekonomist i profesor, bio je ministar u Ciampijevoj vladi 1993., upravitelj talijanske središnje banke i imao brojna visoka zaduženja.

I Liga izražava zadovoljstvo što je Mattarella prihvatio njihov prijedlog i Conteu povjerio mandat. Još u srijedu ujutro Mattarella se telefonski konzultirao s Di Maiom i Salvinijem koji nisu odustali od Contea bez obzira na lavinu kritika na njegov račun, prije svega zbog sumnjiva životopisa. Naime, Conte je u biografiji napisao da je svoje pravno znanje usavršavao na više sveučilišta u svijetu, među kojima na New York University, koji je, kako smo napisali u Večernjaku od utorka, izvijestio da u svojim arhivima nema to ime ni među studentima ni među članovima fakulteta. Zatim su još neka sveučilišta opovrgnula da je Conte studirao na njima. Pariška Sorbona ga nema zapisanog, a bečki Internationales Kulturinstitut obznanio je da on i nema pravo, već samo studij njemačkog jezika. Conte nije bio ni na sveučilištu na Malti, kao što je napisao, a ni na Cambridgeu.

Tko će to platiti?

Na sve te informacije o sumnjivu životopisu Contea iz M5s su samo odgovorili kako na nj bacaju blato oni koji se plaše promjena. Da, Di Maio naziva budući vladu 'vlada promjena', koja će izmijeniti Italiju. Čudno je što Conte nije opovrgavao informacije pristigle iz New Yorka, Pariza, Beča, La Vallette i Londona, već je M5s dao do znanja da je zbog tih vijesti ražalošćen.

Na kritike buduće vlade iz EU Salvini kaže da će nova vlada 'misliti o Talijanima', o kojima ne treba misliti Bruxelles, a Di Maio je europskim političarima koji su kritizirali njezin program kazao 'pustite nas da radimo, pa nas onda kritizirajte'.

Odluke talijanske vlade neće imati posljedice samo za građane Italije nego i za ostale u Eeuropi, jer ako se zbog nekih njezinih mjera počne ljuljati euro, onda je to udarac ne samo po džepovima Talijana nego i ostalih u eurozoni. Potpredsjednik EK Dombrovskis kaže da je važno da talijanska vlada vodi odgovornu politiku – kontrolira državni deficit i dug kako špekulacije na financijskim tržištima ne bi pogodile talijansku, a time i europsku ekonomiju.

KLJUČNE TOČKE NOVOG PROGRAMA 1. Zelena ekonomija Zaštita okoliša, zelena ekonomija i nula otpada, odbacivanje ugljena i nafte 2. Sukob interesa Privatni poduzetnici ne bi smjeli biti ni gradonačelnici ni u gradskim poduzećima 3. Investicije nisu dug Odvojiti državna ulaganja od njihova upisivanja u deficit i javni dug 4. Veća neto plaća Umjesto sadašnjih pet uvesti dvije porezne stope na dohodak (15 i 20 posto) 5. Plaća i za nezaposlene Dohodak od 780 eura za sve građane koji su izgubili posao i žele pronaći novi

