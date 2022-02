Ginekolog zlostavljao stotine žena, Sveučilište će im isplatiti gotovo 250 milijuna dolara

Sveučilište u Kaliforniji pristalo je platiti gotovo 250 milijuna dolara za više od 200 žena koje tvrde da ih je ginekolog na kampusu seksualno zlostavljao.

Ginekolog James Heaps, kojeg se optužuje za zlostavljanje, radio je u zdravstvenom centru UCLA-a tijekom svoje 35-godišnje karijere, između 1983. i 2018. godine.

Sveučilište, koje se optužuje za skrivanje seksualnog zlostavljanja, nije počelo istraživati navode sve do 2017. godine. U tužbama se navodi da je Heapsu dopušteno i dalje primati pacijentice i tijekom istrage o njegovim postupcima, čak i nakon što mu je Sveučilište kazalo da mu ugovor neće biti obnovljen. Njegovu liječničku licencu sudac je suspendirao 2019. godine, piše BBC.

