TRAGEDIJA U ZAGREBU

Ginekolog o smrti bebe: 'Preživjela bi da je porođaj vođen u bolnici'

06.09.2025.
u 20:39

Prema policijskom izvješću, 69-godišnja austrijska državljanka je u noći na petak, u svojstvu međunarodne ovlaštene primalje, pomagala 42-godišnjakinji pri porodu blizanaca u stanu, kada je jedno dijete preminulo

Nakon smrti jednog od novorođenih blizanaca tijekom poroda u stanu u Zagrebu, specijalist ginekologije i opstetricije KBC-a Zagreb Trpimir Goluža izjavio je u subotu da porođajna masa preminulog djeteta pokazuje da bi, da je porod vođen u bolnici, sigurno preživjelo. "Radilo se o dogovorenom porodu kod kuće, i to o blizanačkoj trudnoći u 34. tjednu", rekao je Goluža za Dnevnik Nove TV, "a pokušaj poroda kod kuće završio je tako da je jedno dijete živo rođeno, a drugo mrtvorođeno".

Tijekom poroda posteljice došlo je do komplikacija koje su ugrozile zdravstveno stanje majke te je pozvana hitna pomoć. "U šest sati ujutro svi su stigli u bolnicu, a preminulo dijete prevezeno je na patologiju, dok su majka i drugo dijete ostali u bolnici", kazao je rekavši i da su majka i živo rođeno dijete u dobrom stanju i dobro se oporavljaju.

"Porođajna masa preminulog novorođenčeta pokazuje da bi, da je porod vođen u bolnici, dijete sigurno preživjelo i bilo u dobrom stanju nakon poroda", rekao je Goluža. Naglasio je da su bolnice jedino sigurno mjesto za porođaj. "Takav pokušaji da netko izvan Republike Hrvatske dolazi i obavlja porode po kućama nije u skladu sa zakonom i to će se sankcionirati", rekao je Goluža.

Prema policijskom izvješću, 69-godišnja austrijska državljanka je u noći na petak, u svojstvu međunarodne ovlaštene primalje, pomagala 42-godišnjakinji pri porodu blizanaca u stanu, kada je jedno dijete preminulo. Policija je austrijsku primalju kazneno prijavila zbog sumnje u nesavjesno liječenje te je uhićena i privedena na kriminalističko istraživanje nakon kojeg je, uz kaznenu prijavu, predana pritvorskom nadzorniku.

