Gdje mu je bila pamet: Žena poludjela kada je vidjela što je suprug kupio

Jedan je djed postao hit na internetu nakon što je njegov unuk otkrio što je kupio na sportskoj večeri.

Muškarac iz Škotske je, naime, kupio ogromnu fotografiju od tri metra dužine i 1,2 metara širine na kojoj se nalazi željeznički most Forth koji ionako kroz prozor svoje kuće svaki dan može gledati.

So grandad was at a sportsman’s dinner and bought a 10ft X 4ft picture of the forth rail bridge. Seemingly he forgot he could just open da blinds 🤣🤣 granny not happy with him 🤦‍♂️😂😂 pic.twitter.com/8kYCS4MKkU