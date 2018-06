Bivši je ucjenjivao da će otkriti njezinu tajnu, ona svima priznala što je učinila

Nakon prekida mnogi osvetom žele izliječiti bol, a ucjena je definitivno jedan od ružnijih načina osvećivanja.

To je doživjela djevojka po imenu Kallie Berry koja je nakon prekida s dečkom postala žrtva ucjene.

No, ona mu je brzo stala na kraj tako što je javno objavila što je učinila pa se napokon riješila napornoga dečka.

Naime, dok su bili u vezi Kallie je jednom previše popila pa je doživjela malu nezgodu.

– Prije jedno mjesec i pol dana popila sam previše piva i upiškila se u gaće. Dosta mi je toga da me bivši ucjenjuje s time pa sada svi znaju – napisala je na Twitteru Kallie nakon čega je njezino priznanje postalo pravi hit.

I drank too much beer like a month and a half ago and peed myself. I’m tired of my ex blackmailing me with it so now everyone knows. 🤷🏼‍♀️