Putnica ostala u šoku kada je vidjela što zaposlenica aerodroma radi s prtljagom

Ako ste se ikad vozili zrakoplovom, onda znate u kakvom stanju nakon tog putovanja može biti vaš kovčeg. Katkada imate sreće pa on prođe bez većih oštećenja, no u mnogim slučajevima na njemu se vide trajne posljedice letenja.

Žena po imenu Vanessa Marsh na Twitteru je objavila zbog čega je to tako, a njezina snimka šokirala je mnoge.

Naime, ona je snimila zaposlenicu u zračnoj luci Honolulu na Havajima kako baca kovčege poput vreća pijeska, odnosno kao da u njima nema ništa vrijedno.

The mystery of all my broken suitcases is solved - this is the ground crew at Honolulu loading up a @HawaiianAir flight to Phoenix. 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ pic.twitter.com/rPwVobqXZO