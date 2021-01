Gavrilović donirao objekt za smještaj srednje škole

Mesna industrija Gavrilović potpisala je s predstavnicima Srednje škole Petrinja Ugovor o donaciji objekta i pripadajućeg zemljišta nekadašnje Gavrilovićeve škole i njegova računskog centra.

“Odmah nakon potresa kad smo vidjeli tu realnu sliku škole i Petrinje i meni i sinu je pala na pamet ta ista misao, da se taj objekt daruje kako bi se omogućio čim raniji povratak života. To je bila nekoć naša škola za mesare gdje su imali teoriju, a praksu u tvornici u susjedstvu. No, nismo više to mogli imati jer su škole pod državom. Zgrada je statički i strukturno sigurna i može se vrlo brzo pripremiti za funkciju.“ – rekao je vlasnik Gavrilovića Georg Gavrilović.

Uz zgradu škole, površine 2400 kvadrata, donirano je i dvorište površine veće od 8000 kvadrata, a koje se može iskoristiti za izgradnju sportskih igrališta, parkirališta i druge potrebne infrastrukture.

„Moj je otac nekoć bio susjed sadašnje škole koja je stradala, a sada se nadamo da ćemo opet biti susjedi novoj školi i to čim prije“ – rekao je Georg Gavrilović.

Ravnatelj Srednje škole Petrinja Milan Orlić rekao je kako njihova zgrada iz 1871. godine nije izdržala drugi, jači, potres 29. prosinca. Stručnjaci predviđaju kako će obnova zgrade trajati dvije godine.

„Zgrada koju sada dobijamo 30 godina odolijeva zubu vremena zbog svoje kvalitete i ja vjerujem da ćemo čim prije školu privesti funkciji za školu 21. stoljeća kako bi 300-tinjak naših učenika sjelo čim prije u školske klupe“ – rekao je Orlić.

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs rekao je kako ne može točno reći kada bi škola mogla početi s radom, no da bi to svakako trebalo biti tijekom ove školske godine.

Gavrilović inače zapošljava 545 djelatnika od kojih su 463 u tvornici u Petrinji čime su najveći poslodavac u ovom gradu te vrlo bitni za opstanak ovog kraja. Pogoni tvornice su u potresu pretrpjeli štete, no pogoni su svi sigurni i dobili zelene naljepnice.

Proizvodnja ponovno počinje u ponedjeljak, 25. siječnja. Za svoje najteže stradale radnike u potresu tvrtka je osigurala mobilne smještajne jedinice koje su opremljene sobama, sanitarnim čvorovima, kuhinjama i klima uređajima.