Gabrijela Žalac danas se mora javiti u Remetinec

Gabrijela Žalac, bivša miljenica i ministrica Andreja Plenkovića, danas se mora pojaviti na vratima Remetinca. Jer joj danas počinje odsluženje kazne od dvije godine zatvora na koju je osuđena, nakon što je u lipnju priznala krivnju u aferi Software te se nagodila s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO). Ona je ujedno i prva Plenkovićeva ministrica koja odlazi na odsluženje kazne. U ovom trenutku na optuženičkoj klupi zbog raznih optužbi sjede i njegovi bivši ministri Lovro Kuščević, Mario Banožić, Darko Horvat, Josip Aladrović, Tomislav Tolušić, a Vili Beroš vratio se u KBC Sestre milosrdnice dok čeka pravomoćnost optužnice prema kojoj je tu bolnicu oštetio.

Što se tiče ulaska Gabrijele Žalac u Remetinec, na njegovim se vratima mora pojaviti do ponoći, a nakon što prođe kroz Centar za psihosocijalnu dijagnostiku, vjerojatno će biri premještena u Kaznionicu u Požegi koja je jedina ženska kaznionica u Hrvatskoj. Što se tiče afere Software, Gabrijela Žalac priznala je sve ono što joj EPPO optužnicom stavlja na teret, a terete je za zloporabu položaja i ovlasti te trgovanje utjecajem. Prije no što je nagodba sklopljena, Gabrijela Žalac je u proračun uplatila 200.000 eura na ime djelomične naknade štete.

Krivnju je priznala i u predmetu u kojem ju je EPPO teretio da je troškove svog rođendana platila sredstvima iz EU fondova za što je osuđena na sedam mjeseci zatvora, dok je u USKOK-ovu predmetu u kojem se teretila da je preko Josipe Rimac sredila prolazak na ispitu svom bratu uvjetno osuđena. Odlazak na odsluženje kazne pokušala je odgoditi tvrdeći da nije sredila svoje poslovne obveze, no sud je njezine navode odbio.