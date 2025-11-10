Naši Portali
BIVŠA MINISTRICA IDE U ZATVOR

Gabrijela Žalac danas se mora javiti u Remetinec

Zagreb: Gabrijela Žalac došla na sud zbog sklapanja nagodbe s USKOK-om
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

VL
Autor
Ivana Jakelić
10.11.2025.
u 08:31

Ona je ujedno i prava Plenkovićeva ministrica koja odlazi na odsluženje kazne, a u ovom trenutku na optuženičkoj klupi, zbog raznih optužbe sjede i njegovi bivši ministri Lovro Kuščević, Mario Banožić, Darko Horvat, Josip Aladrović, Tomislav Tolušić dok se Vili Beroš vratio u KBC Milosrdnica, dok čeka pravomoćnost optužnice prema kojoj je tu bolnicu oštetio.

Gabrijela Žalac, bivša miljenica i ministrica Andreja Plenkovića, danas se mora pojaviti na vratima Remetinca. Jer joj danas počinje odsluženje kazne od dvije godine zatvora na koju je osuđena, nakon što je u lipnju priznala krivnju u aferi Software te se nagodila s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO). Ona je ujedno i prva Plenkovićeva ministrica koja odlazi na odsluženje kazne. U ovom trenutku na optuženičkoj klupi zbog raznih optužbi sjede i njegovi bivši ministri Lovro Kuščević, Mario Banožić, Darko Horvat, Josip Aladrović, Tomislav Tolušić, a Vili Beroš vratio se u KBC Sestre milosrdnice dok čeka pravomoćnost optužnice prema kojoj je tu bolnicu oštetio.

Što se tiče ulaska Gabrijele Žalac u Remetinec, na njegovim se vratima mora pojaviti do ponoći, a nakon što prođe kroz Centar za psihosocijalnu dijagnostiku, vjerojatno će biri premještena u Kaznionicu u Požegi koja je jedina ženska kaznionica u Hrvatskoj. Što se tiče afere Software, Gabrijela Žalac priznala je sve ono što joj EPPO optužnicom stavlja na teret, a terete je za zloporabu položaja i ovlasti te trgovanje utjecajem. Prije no što je nagodba sklopljena, Gabrijela Žalac je u proračun uplatila 200.000 eura na ime djelomične naknade štete.

Krivnju je priznala i u predmetu u kojem ju je EPPO teretio da je troškove svog rođendana platila sredstvima iz EU fondova za što je osuđena na sedam mjeseci zatvora, dok je u USKOK-ovu predmetu u kojem se teretila da je preko Josipe Rimac sredila prolazak na ispitu svom bratu uvjetno osuđena. Odlazak na odsluženje kazne pokušala je odgoditi tvrdeći da nije sredila svoje poslovne obveze, no sud je njezine navode odbio.

PR
prajdali100
09:14 10.11.2025.

Lopovima je mjesto u zatvoru.Trebao je i Beroš,Tolušić,Horvat...idemo što se čeka ? Sve u zatvor.

Avatar Samodesno
Samodesno
09:07 10.11.2025.

Ako su skoro svi ministri ove vlade završili u zatvoru zbog krađe zašto nije i njihov šef koji ih je sve imenovao?

