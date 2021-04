Fuchs otkrio kako će se odvijati nastava do kraja školske godine i procijepljivanje nastavnika

Mislim da ćemo ovako po modelima imati nastavu do kraja školske godine. Sigurno se neće dogoditi da u roku tjedan ili dva imamo takvu situaciju da model B i C neće biti potreban niti u jednoj županiji, kazao je ministar obrazovanja Radovan Fuchs, gostujući danas u studiju Večernjeg lista. Dodao je da se nada da će se do kraja školske godine sve više prelaziti na A model, te da bez obzira što je situacija u Hrvatskoj daleko od dobre, otprilike polovica učenika je i dalje u školskim klupama.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako ćemo se u budućnosti odnositi prema učenicima koji zbog online nastave imaju puno rupa u znanju?

Mislim da prvo treba imati na umu da smo najmanje štitili najviše. Od 1. do 4. razreda najviše idu u škole. Oni su u onim balončićima o kojima smo pričali jer su uglavnom sa svojim učiteljicama i nema miješanja. Drugo što je važno je da se nastava izvodi i niti u jednom trenutku nije stala. Ne možemo uspoređivati prošlu i ovu školsku godinu jer prošle godine smo imali minimum mjesec dana u kojoj se nije izvodilo ništa. Imali smo štrajk prosvjetnih radnika kada nije bilo nastave niti pod A, niti B, niti C modelu. Na početku ove školske godine smo rekli da nastavnici u svojim razredima tijekom prva dva tjedna pokušaju identificirati dijelove koje učenici nisu usvojili. I iduće godine ćemo dozvoliti isto. Učitelji i nastavnici najbolje znaju što su njihovi učenici usvojili ili ne.

Idemo li u smjeru cijepljenja nastavnika?

Ne stavljamo ih u drugi plan. Stavljamo ih u onaj dio prioritetnih skupina. Neposredno prije nego sam došao, razgovarao sam s dr. Capakom o cijepljenju prosvjetnih radnika. Sutra ili preksutra ćemo dogovoriti do kraja hoćemo li ići po modelu procjepljivanja prosvjetnih radnika na čitavom teritoriju Hrvatske ili po županijama, što se nama čini da je uputnije. Da se onda po nekom rasporedu utvrdi u kojoj županiji, kada, kroz koje vrijeme i dinamikom kojom to radi HZJZ. Mi ćemo onda direktno iskomunicirati prema županijama i njihovim pročelnicima da napravimo točne spiskove svih onih koji se žele cijepiti. Od ukupnog broja kojeg imamo evidentiranog, jedan dio se ne želi cijepiti.

Imenovali ste Povjerenstvo koje je nanijelo veliku štetu državnoj maturi priznavanjem bodova maturantima koje nisu zaslužili.

Ministrica Divjak donijela je pravilnik u kojem je definirala osnivanje dodatnog Povjerenstva koje će pratiti rad Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje i uspostavila još jednu stepenicu za instituciju žalbe, što je nepotrebno. Ja sam imenovao ljude u to Povjerenstvo jer je taj pravilnik važeći i dok se ti pravni akti ne promijene, ono mora funkcionirati. Dio ljudi je promijenjen jer je dio ljudi koje je imenovala ministrica Divjak otišli iz ministarstva. To Povjerenstvo ove godine neće postojati.

To znači da ovogodišnja generacija maturanata neće imati na pravo na drugostupanjsku žalbu?

Imat će pravo. Taj drugi stupanj je Upravno vijeće agencije, kao što je bilo i ranije dok nije 2019. definirano novo Povjerenstvo.

Vi se slažete da je poljuljan dignitet Nacionalnog centra, no tako ne smatra ravnateljica Katović. Ne planira dati ostavku, kako to komentirate?

- Postoji nečija krivnja kada je netko svjesno počinio neku krivu radnju. Postoji krivnja po zapovjednoj odgovornosti kada je netko od njegovih suradnika napravio neku krivu radnju, a nije ga sankcionirao. I konačno, postoji slučaj kada netko izgleda kriv, a nije uistinu kriv. Dao sam zadatak Upravom vijeću da napravi analizu odluka. Imamo problem jer je Upravno vijeće krnje, dva člana su ga napustila. Upravo vijeće koje funkcionira na četiri člana od sedam članova ima problem održavanja sjednica. Zbog toga ću predložiti Vladi imenovanje dva člana po hitnoj proceduri.

Biste li vi kazali da u svom sektoru imate problem? S jedne strane imate Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje, čija ravnateljica ne želi podnijeti ostavku unatoč svim problemima, sa suprotne strane je rektor Boras, koji unatoč svim aferama i dalje nastavlja po svom.

- Gledajte, taj resor uvijek ima problema jer je po definiciji jedan sustav koji plaća plaću za negdje oko 70 000 tisuća ljudi koji sudjeluju u obrazovanju. Uvijek je postojao problem u komunikaciji. Mislim da nije postojao ministar koji nije u nekom segmentu imao problema u provođenju svojih nekih odluka ili mišljenja. Ovako veliki sustav, pogotovo obrazovanja, kad god se spominju neki reformski procesi, uvijek imate oni koji misle da ne treba ništa mijenjati, a s druge strane oni koji misle da treba mijenjati radikalno. Kada me pitate za rektora Borasa, on vodi najveće sveučilište u Hrvatskoj i on predlaže odluke i smjernice Senatu, u kojem sjede svi dekani. I na kraju je to zajednička odgovornost.

Jesu li vas razočarali članovi Senata posljednjim glasovanjem?

- To je relativan pojam. Razočarali su me jer nisu tražili malo intenzivnije i žešće da se sjednice odvijaju, ako ne licem u lice, onda tako da se može čuti svačiji glas, a ne samo da se glasa. Stvari sad malo kreću nabolje, trebalo se dogoditi da Znanstveni savjet reagira. S te strane mislim da to nije bilo dobro, ali vidjet ćemo.

Kako idu reformski procesi?

- Idu dalje. Nisu prekinuti, ali naravno da je javnosti u fokusu odvijanje same nastave u školama vezano uz pandemiju. Od sljedeće godine idu i ostali razredi, koji su ostali izvan ovih kurikularnih promjena, idu i oni u promjene. Iduće godine ćemo imati završenu implementaciju kurikularnih promjena u svim razredima. Dokumenti se rade i dalje paralelno. Evaluacija je usporena zbog uvjeta pandemije. Dobit ćemo određenu sliku, ali ona neće biti potpuno realna kao što bi bila da se nastava odvija licem u lice.