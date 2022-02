Fuchs o testiranju učenika: 'Nadam se da su roditelji dovoljno odgovorni i da neće varati'

Započela je distribucija testova za brzo antigensko samotestiranje učenika na COVID-19. Prvi dio, njih oko 300.000, jučer je otišlo prema Dalmaciji, naveo je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

- Idemo prioritetno prema otocima, tu je nešto teža distribucija, i zato smo išli prvo prema dalmatinskim regijama. Ostatak do milijun stiže danas ili je možda već danas čak u skladištima Civilne zaštite, i tog trenutka kad se ti testovi zaprime u Civilnoj zaštiti, isti čas idu dalje prema školama. Mislim da će do kraja tjedna ili početkom sljedećeg tjedna sve škole raspolagati testovima - rekao je Fuchs u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada" te naglasio da je testiranje dobrovoljno te da je riječ o postupku ukidanja samoizolacije učenika.

- Mi smo rekli da je to testiranje učenika dobrovoljno i da će roditelji u jednom papiru deklarirati hoće li ili neće provoditi testiranje svog djeteta. Svi oni koji to odbiju, njima se de facto, niti djeci, naravno, neće dogoditi ništa, jedino što onoga trenutka kad se pojavi neki pozitivni učenik u razredu, ili eventualno netko iz okruženja tog djeteta bude bolestan, to dijete će onda morati ići u izolaciju -pojasnio je.

Testovi su slični onima koji se mogu kupiti u ljekarnama te se njima ne ulazi duboko u nos s testnom vaticom ili štapićem. Bris se, naime, uzima iz prednjeg dijela nosne šupljine. Fuchs je rekao i da roditeljima koji neće testirati djecu, a reći će da su bila negativna, neće moći ući u trag jer ne kane primjenjivati nikakve represivne mjere.

- Nadam se da su roditelji dovoljno odgovorni i da neće varati jer se ovo čini zato da bi obrazovni sustav praktički ukinuo samoizolaciju koristeći sustav samotestiranja - poručio je i rekao da ovo nije korak do obaveznog testiranja ili cijepljenja djece.

- Ove nekakve parole, povici i peticije "Ne damo djecu" su prilično neshvatljive, ja ih ne razumijem, nitko djecu ne dira. Dapače, nakon ove dvije godine pandemije činimo sve kako bismo djeci omogućili što normalniji život i što bolje pohađanje škole - kaže.

Ako broj pozitivnih slučajeva bude značajno padao, Fuchs kaže kako bi se prešlo na varijantu testiranja samo u razredima u kojima bi se pojavio neki pozitivni slučaj.

- I nakon toga bismo išli na kompletno ukidanje i testiranja i samoizolacije ako to podaci s terena opravdaju - dodaje te navodi kako testiranje djece u vrtićima nisu razmatrali.

Rast cijena

Računi za plin visokoškolskih i istraživačkih institucija porasli su, neki drastično, neki manje drastično, navodi Fuchs objasnivši da postoji razlika u tome kakve su ugovore zaključivali. Upitan hoće li se tamo gdje je ugovorena varijabilna cijena razlika podmiriti iz proračuna, Fuchs je rekao da će se dogovarati s institucijama te da nitko neće institucije ostaviti na cjedilu.

Osvrnuo se i na mogućnost poskupljenja prehrane u studentskim menzama.

- I to je nešto što moramo sagledati i vidjeti koliko je opravdano eventualno nekakvo poskupljenje ili nije opravdano, ali to razgovaramo, Ministarstvo i uprave studentskih centara - rekao je Fuchs. Osvrnuo se i na probnu državnu maturu te kazao kako će ispite ispravljati nastavnici u školama.

- Razgovaramo sa sindikatom srednjoškolskih učitelja, oni su izrazili želju i zahtjev da se tim učiteljima to honorira, i mislim da smo na dobrom putu da postignemo dogovor - rekao je Fuchs ne otkrivajući o kojem bi se iznosu radilo.

- Dogovorit ćemo se sa sindikatima i mislim da neće biti problema. Bit će svi zadovoljni - dodao je.

Obnova nakon potresa

Što se tiče obnova škola nakon potresa, Fuchs je rekao da Zagreb obnovu provodi sam. - Stvari se donekle kompliciraju samim postupcima javne nabave jer to su sve natječaji velike vrijednosti i moraju ići na, 'ajmo reći, pod navodnicima, dugotrajni postupak nabave - rekao je Fuchs.

Naveo je kako su na Banovini 24 škole oštećene u potresu, a od toga je devet škola obnovljeno i učenici su vraćeni. Dvije srednje škole se grade - strukovna u Petrinji i ekonomska u Sisku, a procijenjena vrijednost je oko 74 milijuna, što će biti financirano iz kredita Svjetske banke. Dodao je kako će se ostale škole, koje su jednako tako u fazama projektiranja, financirati iz Fonda za solidarnosti koji je odobren za Sisačko-moslavačku županiju, a na raspolaganju je iznos od 300 milijuna. Iz Fonda solidarnosti bit će obnovljen i Pedagoški fakultet u Petrinji i Metalurški u Sisku.

