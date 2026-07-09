Trump povukao potez koji bi mogao promijeniti obranu Ukrajine: 'Napravite ih sami'

Ukrajina je, unatoč brojnim očekivanjima i neizvjesnosti oko američke politike, s NATO summita u Ankari otišla s važnim diplomatskim i vojnim uspjehom. Dok su saveznici potvrdili novu milijardnu vojnu pomoć Kijevu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski iz razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom izvukao je još nekoliko važnih poruka koje bi mogle imati dugoročne posljedice za rat u Ukrajini. Prema pisanju Kyiv Independenta, NATO saveznici obvezali su se Ukrajini tijekom 2026. godine osigurati oko 80 milijardi dolara vojne pomoći, a najveću pozornost privukao je Trumpov signal da bi Ukrajina mogla dobiti dozvolu za vlastitu proizvodnju projektila za sustav protuzračne obrane Patriot.

Na zajedničkoj konferenciji za medije u Ankari Trump je izjavio kako će Ukrajini biti izdana licenca za proizvodnju projektila Patriot, koji su trenutačno jedno od najvažnijih zapadnih oružja za obranu od ruskih balističkih projektila. "Dat ćemo vam licencu za proizvodnju Patriota. Tako se više nećete moći žaliti da vam ih ne dajemo dovoljno. Proizvodite ih sami", rekao je Trump. Kako navodi Kyiv Independent, američki predsjednik pritom je dodao da vjeruje kako bi Ukrajina proizvodnju mogla pokrenuti vrlo brzo, iako je kasnije priznao da prije objave nije razgovarao s tvrtkom Lockheed Martin, proizvođačem sustava Patriot.

Trump je tijekom sastanka sa Zelenskim iznio još nekoliko izjava koje bi donedavno predstavljale veliko iznenađenje. Nije isključio mogućnost posjeta Ukrajini, a otvorio je i pitanje zatvaranja ukrajinskog zračnog prostora kao dijela budućih sigurnosnih jamstava nakon završetka rata. Ipak, poznato je da je Trump tijekom posljednjih godinu i pol više puta mijenjao stavove o Ukrajini te da njegove izjave ne treba promatrati kao konačne odluke.

Iako je summit donio pozitivne vijesti za Kijev, mnogi europski dužnosnici svjesni su da se odnos između Europe i Sjedinjenih Američkih Država mijenja. Trump je i tijekom boravka u Ankari ponovno kritizirao saveznike, govorio o mogućem povlačenju američkih snaga iz NATO-a te ponovio svoje ranije zahtjeve prema europskim članicama Saveza. Istodobno, Pentagon provodi reviziju američke vojne prisutnosti u Europi, zbog čega europske države sve ozbiljnije razmatraju mogućnost da će ubuduće morati same preuzeti veći dio odgovornosti za vlastitu sigurnost.

Jedna od važnih tema summita bila je i ukrajanska industrija bespilotnih letjelica. Kako piše Kyiv Independent, Zelenski je tijekom summita potpisao nove sporazume o suradnji u proizvodnji dronova s Danskom, Estonijom i Nizozemskom. Zanimljivo je da je i Trump, koji je ranije umanjivao važnost ukrajanskih bespilotnih sustava, sada izjavio da bi i Sjedinjene Američke Države mogle kupovati ukrajinske dronove. Zelenski smatra da upravo iskustvo Ukrajine u razvoju moderne vojne tehnologije pokazuje kako njegova zemlja više nije samo korisnik zapadne pomoći nego i važan partner u europskoj sigurnosti. "Smatrate li doista da bi bilo ispravno ostaviti izvan NATO-a zemlju koja ima ovakve obrambene sposobnosti?", poručio je ukrajinski predsjednik tijekom summita.