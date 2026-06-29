Misija koja bi mogla promijeniti zračni promet: 'Sin Concordea' ostvario važan uspjeh

NASA-in eksperimentalni zrakoplov X-59, poznat i kao "Sin Concordea", ostvario je ovoga mjeseca važno postignuće. Kako je NASA istakla, on je letio brzinom od Macha 1,4 (približno 1.487 km/h) na visini od gotovo 17.000 metara. Naime, to su uvjeti potrebni za buduće letove ključne za ostvarenje njegove misije. Sada X-59 i dalje očekuje nekoliko mjeseci ispitivanja letnih sposobnosti, a po njihovu završetku letjet će iznad naseljenih područja u SAD-u kako bi se ispitalo kako javnost doživljava tihi zvučni udar koji zrakoplov proizvodi pri nadzvučnim brzinama. Ti će se letovi odvijati pri brzini i visini koju je X-59 sada uspio dosegnuti.

"Ova prekretnica dolazi samo nekoliko dana nakon prvog nadzvučnog leta X-59. Taj je let potvrdio da se zrakoplov ponaša u skladu s očekivanjima pri brzini od Macha 1,1, no let u uvjetima predviđenima za misiju predstavljao je još važniji korak za NASA-u. Tim koji radi na zrakoplovu postupno proširuje raspon uvjeta u kojima je letjelica ispitana. To uključuje procjenu njezinih performansi pri različitim brzinama i visinama te izvođenje niza manevara koje obavljaju testni piloti", ističe NASA.

Agencija pojašnjava kako je X-59 projektiran tako da može letjeti nadzvučnom brzinom bez stvaranja glasnog zvučnog praska. Međutim, tijekom ranih nadzvučnih letova prati ga istraživački zrakoplov F-15, klasični nadzvučni avion koji proizvodi uobičajeni zvučni prasak.

Nakon dodatnih ispitivanja na različitim visinama i u različitim uvjetima, istraživači će detaljno mjeriti akustični potpis zrakoplova pri nadzvučnom letu kako bi potvrdili da se ponaša u skladu s očekivanjima. "Svaki novi let približava NASA-u cilju da X-59 leti iznad naseljenih područja i prikupi povratne informacije građana koje bi mogle pomoći u oblikovanju budućnosti komercijalnog nadzvučnog zračnog prometa iznad kopna", ustvrdila je NASA.

Mach 1.4. 55,000 feet. NASA’s X-59 has been pushing to new limits! ✈️



A step closer toward future quiet supersonic flights.



The next generation of flight is taking off!



🔗: https://t.co/IUySmz20Gm pic.twitter.com/X8dDlQBXxm — NASA Armstrong (@NASAArmstrong) June 25, 2026