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EKSPERIMENTALNI X-59

Misija koja bi mogla promijeniti zračni promet: 'Sin Concordea' ostvario važan uspjeh

La NASA présente un avion supersonic : le X-59
Foto: JLPPA / Bestimage/BESTIMAGE
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Autor
Dora Taslak
29.06.2026.
u 22:41

X-59 projektiran je tako da može letjeti nadzvučnom brzinom bez stvaranja glasnog zvučnog praska

NASA-in eksperimentalni zrakoplov X-59, poznat i kao "Sin Concordea", ostvario je ovoga mjeseca važno postignuće. Kako je NASA istakla, on je letio brzinom od Macha 1,4 (približno 1.487 km/h) na visini od gotovo 17.000 metara. Naime, to su uvjeti potrebni za buduće letove ključne za ostvarenje njegove misije. Sada X-59 i dalje očekuje nekoliko mjeseci ispitivanja letnih sposobnosti, a po njihovu završetku letjet će iznad naseljenih područja u SAD-u kako bi se ispitalo kako javnost doživljava tihi zvučni udar koji zrakoplov proizvodi pri nadzvučnim brzinama. Ti će se letovi odvijati pri brzini i visini koju je X-59 sada uspio dosegnuti.

"Ova prekretnica dolazi samo nekoliko dana nakon prvog nadzvučnog leta X-59. Taj je let potvrdio da se zrakoplov ponaša u skladu s očekivanjima pri brzini od Macha 1,1, no let u uvjetima predviđenima za misiju predstavljao je još važniji korak za NASA-u. Tim koji radi na zrakoplovu postupno proširuje raspon uvjeta u kojima je letjelica ispitana. To uključuje procjenu njezinih performansi pri različitim brzinama i visinama te izvođenje niza manevara koje obavljaju testni piloti", ističe NASA.

Agencija pojašnjava kako je X-59 projektiran tako da može letjeti nadzvučnom brzinom bez stvaranja glasnog zvučnog praska. Međutim, tijekom ranih nadzvučnih letova prati ga istraživački zrakoplov F-15, klasični nadzvučni avion koji proizvodi uobičajeni zvučni prasak. 

Nakon dodatnih ispitivanja na različitim visinama i u različitim uvjetima, istraživači će detaljno mjeriti akustični potpis zrakoplova pri nadzvučnom letu kako bi potvrdili da se ponaša u skladu s očekivanjima. "Svaki novi let približava NASA-u cilju da X-59 leti iznad naseljenih područja i prikupi povratne informacije građana koje bi mogle pomoći u oblikovanju budućnosti komercijalnog nadzvučnog zračnog prometa iznad kopna", ustvrdila je NASA.
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Ključne riječi
X-59 zrakoplov NASA

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