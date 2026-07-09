Pilot usred leta iskočio iz aviona, ostavio 22-godišnjakinju samu u kokpitu: 'Znaš što treba učiniti'

Rutinski trening letenja iznad središnje Argentine pretvorio se u nezapamćenu tragediju koja je šokirala tamošnju javnost. U subotu, 4. srpnja 2026. godine, 42-godišnji instruktor letenja Leandro Andrés Bertazzo iskočio je iz Cessne 150 tijekom leta, ostavivši svoju 22-godišnju učenicu samu u kokpitu.

Prema priopćenju argentinskog državnog tužiteljstva, incident se dogodio iznad Toleda, u središnjoj Argentini. Bertazzo je upravljao zrakoplovom Cessna 150 zajedno s učenicom identificiranom kao Rosario. Prema izvješćima medijske kuće TN, učenica je istražiteljima ispričala da je instruktor, neposredno prije nego što je otkopčao sigurnosni pojas i skinuo slušalice, izjavio: „Znaš što trebaš učiniti, nastavi dalje.“ Nakon toga je otvorio vrata i iskočio iz zrakoplova.

Eduardo Álvarez, direktor škole letenja Flying Parrot iz Córdobe u kojoj je Bertazzo radio, izjavio je kako ništa nije ukazivalo na ovakav tragičan čin. Napomenuo je kako je Bertazzo ranije tog dana već obavio jedan let s drugim učenikom. "Donio je ovu tragičnu odluku dok je u zrakoplovu bio uz drugu osobu", rekao je Álvarez, opisujući Bertazza kao "divnu osobu s velikim osmijehom". Dodao je kako je ljudski um iznimno složen te da je svima u školi ovaj događaj neshvatljiv.

Álvarez je objasnio i tehničku stranu događaja. Istaknuo je kako je otvaranje vrata zrakoplova u letu iznimno težak pothvat, usporediv s pokušajem otvaranja vrata automobila koji se kreće brzinom od 200 kilometara na sat. Unatoč potpunom šoku, 22-godišnja učenica uspjela je sigurno prizemljiti letjelicu, koja pritom nije pretrpjela nikakva oštećenja. Bertazzo je bio vrlo iskusan pilot koji je radio kao instruktor i u susjednom Čileu. Argentinsko tužiteljstvo pokrenulo je istragu kako bi se utvrdile točne okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja.