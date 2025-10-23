FOTO Zagrebački vatrogasci objavili tužan prizor s prometne nesreće: 'Tjeskobno je gledao automobil'

Vatrogasna postrojba Zagreb objavila je na Facebooku fotografiju s intervencije koju su jutros imali vatrogasci Vatrogasne postaje Novi Zagreb na autocesti A1. Ondje se oko 6.30 sati dogodila prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ozlijeđena, a u automobilu se nalazio i pas. Vatrogasci su iz vozila spasili osobu koja je potom predana timu hitne medicinske pomoći na daljnju obradu, a pas je ostao sam uz cestu i gledao što se događa.

"Sve nas je rastužio prizor psa koji je ostao uz vozilo, tjeskobno gledajući u automobil u kojem se do maloprije vozio. Psa je vrlo brzo preuzela obitelj ozlijeđene osobe kojoj želimo brzi i uspješan oporavak", objavili su vatrogasci.