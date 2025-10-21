Upozorenje vlasnicima pasa: Ova navika može vašem psu oduzeti dvije godine života

Vlasnici pasa često svoje ljubimce vole kao članove obitelji: brinu se o njima, maze ih i nastoje im pružiti sve najbolje. Ipak, koliko god ta ljubav bila iskrena, ponekad nesvjesno možemo učiniti stvari koje našim psima zapravo ne čine dobro. Od previše poslastica i premalo kretanja, do pretjeranog maženja ili zanemarivanja njihovih prirodnih potreba, neke naše navike, iako vođene dobrim namjerama, mogu imati suprotan učinak.

Veterinarska sestra upozorila je vlasnike pasa da bi mogli skratiti životni vijek svog ljubimca ako je njihov pas pretio. Jade, veterinarska sestra u Velikoj Britaniji, redovito dijeli savjete za ljubitelje životinja na svojem TikTok profilu. "Psi s prekomjernom težinom žive do 2,5 godine manje od pasa idealne težine", rekla je u videu. Želeći pomoći, u jednom od svojih videa podijelila je četiri savjeta koje vlasnici mogu koristiti da bi pomogli svojim psima da smršave, piše Daily Express. "Hranite ih na temelju onoga što bi trebali težiti, a ne onoga što trenutačno teže. Uvijek važite hranu i nikada je nemojte davati odokativno. Hranite ih prehranom za kontrolu tjelesne težine", savjetovala je.

Naime, ta hrana općenito sadrži manje kalorija, ali je bogatija vlaknima, što pomaže vašem psu da se dulje osjeća sito. "Omogućite mu i više kretanja! Što se više kreće, to više kalorija sagorijeva. Posavjetujte se s veterinarom o preporučenoj razini tjelesne aktivnosti prilagođenoj vašem ljubimcu", rekla je Jade. Dodala je i da koristite poslastice s niskim udjelom kalorija i ne zaboravite ih odbiti od dnevne količine hrane jer poslastica ne bi trebala činiti više od 10 posto dnevnog unosa kalorija vašeg psa.

U svojoj objavi, stručnjakinja je dala dodatne savjete zabrinutim vlasnicima kućnih ljubimaca, objašnjavajući da je veterinar najbolje mjesto za preporuke o tome što vaš ljubimac treba i kako mu pomoći. "Uvijek se prvo posavjetujte s veterinarom da biste isključili moguće zdravstvene probleme koji bi mogli pridonositi prekomjernoj težini vašeg psa.

PLEASE READ: 1️⃣ Always consult with your veterinarian first to rule out any health issues that could be contributing to your dogs weight. 2️⃣ Many practices offer weight clinics FREE OF CHARGE so contact your regular practice to enquire/book an appointment. 3️⃣ Make gradual food changes over 7-10 days to avoid your dog getting an upset tummy 💩. 4️⃣ Your dog shouldn't lose more than 1-2% of their body weight per week. Be careful your dog doesn't lose too much weight too quickly. 5️⃣ Be careful not to over exert your dogs especially in hot weather. Always ask your vet for exercise advice as this is dependent on your individual dogs age, breed and health conditions.

"Postupno mijenjajte hranu tijekom 7-10 dana da biste izbjegli da vaš pas dobije želučane tegobe. Vaš pas ne bi trebao gubiti više od 1-2 posto svoje tjelesne težine tjedno i pazite da vaš pas ne izgubi previše kilograma prebrzo. Pazite da ne preopterećujete svoje ljubimce, posebno po vrućem vremenu. Uvijek pitajte svog veterinara za savjet o vježbanju jer to ovisi o dobi, pasmini i zdravstvenom stanju vašeg psa", rekla je Jade.

Istraživanje Sveučilišta u Liverpoolu i Centra za prehranu kućnih ljubimaca WALTHAM tvrtke Mars Petcare otkrilo je da je životni vijek pasa s prekomjernom težinom bio do dvije i pol godine kraći u usporedbi sa psima idealne težine. "Kada je riječ o zdravom upravljanju težinom, tada je prevencija bolja od liječenja, a da biste spriječili pretilost, morate je rano uočiti. Razgovarajte s lokalnim veterinarom o idealnoj tjelesnoj težini vašeg psa i osigurajte mu dovoljno tjelesne aktivnosti što će ovisiti o njihovoj veličini i pasmini", zaključili su stručnjaci.