FOTO/VIDEO 'Moje drvene tanjure i čaše te specijalne alate kupuju iz cijelog svijeta, a YouTube kanal dodatni mi je izvor prihoda'

Svega na YouTubeu ima – kuhanja, pečenja, jedenja, degustiranja... samo nema baš starih zanata. Nedostaje nam Uradi Sam, nekada moćan časopis s višedesetljetnom tradicijom prema čijim su uputama nastajali i vrata i krovovi i stolovi i stolice... nema na digitalnim kanalima previše takvog sadržaja. Ali, imamo sreće.

Pod imenom Woodturning na YouTubeu ćete pronaći kanal jednog našeg zemljaka koji se bavi drvotokarenjem. Moguće je da ste i zaboravili da takav zanat postoji, no svaka lijepa drvena zdjela, onako obla i glatka, možda s nekim uzorkom, nastala je upravo na dobroj staroj tokarilici. Tomislav Tomašić u radionici u svojoj kući u Ivlju, dijelu Markuševca, starog naselja odmah iznad Maksimira, radi upravo tako nešto. A dok radi, snima se i na engleskom tumači što točno radi. I to očito radi jako dobro, jer kanal uporno gradi publiku, sada je skupio već više od 62 tisuće pretplatnika širom svijeta koji su materijale na kanalu pregledali više od 16 i pol milijuna puta. Pronađite domaćeg pjevača koji ima takve brojke! Tomislav, koji je školovani stolar s majstorskom diplomom, svojim savjetima u ovim videima omogućuje ljudima da nauče nešto novo ili da unaprijede postojeće vještine.

– Uvijek mi je bilo zanimljivo baviti se obradom drveta, srećom imao sam i ujaka Mladena koji je bio veliki zanatski majstor, pa je meni prenio znanje koje sam usavršio i počeo koristiti, počinje Tomislav svoju priču dok stojimo u maloj kućnoj radionici iz koje izlaze svjetske stvari. – Za jednu jednostavniju zdjelu potrebno mi je nekih pola sata. Čini se da nije puno i da je brzo, no napravio sam već više tisuća komada različitih artikala od raznih vrsta drva tako da je to sada puno brže – nastavlja Tomislav.

Takva jedna zdjela stoji kakvih 50-60 eura, čini se unosno, no do takve razine omjera vremena i rezultata treba i doći. To Tomislav omogućuje svojim kanalom, ali i još nečime. Naime, uz izradu različitih zdjela, kutija, ploča za rezanje, pa i čaša, šalica i žlica, naš je domaćin osmislio i još jedan poslovni model s kojim je ostvario dodatan uspjeh. – Napravio sam alat kojim je znatno lakše i preciznije napraviti ukrasne rezbarije na predmetu. Uz pomoć kolega iz Engleske pronašao sam i tko će alat izrađivati tako da bude dovoljno kvalitetan. Radi se u Sheffieldu, nazvao sam ga Refiner, brendiran je mojim imenom i potpisom. Samo i mene je početak jako iznenadio, govori nam. Jer, kada se alat pojavio, cijena je bila 85 eura, očekivao je da će trebati vremena da se proda i prvih 30 komada. A prodaja je bila takva da je nakon stotinu narudžbi –privremeno ugasio webshop.

– Nevjerojatno mi je to bilo. Shvatio sam tada da YouTube ili sličan digitalni kanal, a imam još i Instagram, može imati veliku dodatnu vrijednost. Tako mi je još jedan cilj napraviti više alata, imam više ideja koje su se pojavile u radu s drvom, pa se nadam da ću ih uskoro usavršiti i realizirati – govori nam Tomislav dok pokazuje alat za rezbarenje s dugom drškom, vrlo kvalitetno napravljen, s oštricom od najboljeg čelika, pakiran u kvalitetnu futrolu. Uobičajeno se smatra kako je potreban izuzetno veliki broj pratitelja na digitalnom kanalu da bi on počeo zarađivati, no ne i u ovom slučaju. Korisnih kanala gdje ljudi mogu nešto naučiti, pitati za savjet pa i nešto nabaviti, posebno u nekom zanatu, nema previše. Na kanalu Tomislav Tomasic Woodturning , kako se kanal na engleskom zove, Tomislav će korak po korak pokazati kako se nešto od drva radi. Jasno je da vam trebaju kvalitetan alat, upornost i interes, a ako sve to imate, ovo je mjesto za vas. I mnogi su to u svijetu shvatili, kada pogledate komentare ispod pojedinog videa koji nastaje fiksiranom kamerom iznad tokarilice, shvatite da su komentari mahom na engleskom s jednom karakteristikom koju je danas zapravo dosta teško naći – svi su pozitivni. Kako i ne bi bili.

Zamolili smo Tomislava da nam pokaže kako radi i shvatili zbog čega je kanal tako gledan. Lakoća kojom je doradio jednu zdjelu bila je nevjerojatna, rad čist i uredan, a rezultat impresivan. Kada je riječ, primjerice, o kutijici za pospremanje kave, čaja ili šećera, Tomislav je uspijeva napraviti toliko precizno da se ona gotovo hermetički zatvori, uz onaj poznati zvuk kod otvaranja, gotovo kao da ste otvorili kakav pjenušac. Normalno je da je takva vještina pobudila interes praktički po cijelom svijetu.

– Zapravo je za puno toga zaslužan Richard Raffan, moj mentor iz Australije. On me zapazio i shvatio da me stvar toliko zanima da mu se isplati izdvojiti vremena za mene i učiti me nove stvari oko obrade, kao i oko toga kako popularizirati svoj rad. Kanal je zapravo vrlo brzo postao profitabilan, manja konkurencija zapravo ostavlja više prostora za inovacije, a u svijetu ima ljudi koje zanatstvo zanima. Ima i tvrtki koje se žele povezati s takvim znanjem pa sam dobio i sponzore koji mi znaju poslati neki novi dio za stroj koji onda koristim, a ja sam pošten prema publici i ne reklamiram ništa tako da promoviram gotov proizvod koji negdje kupiš, već ono što obradu čini efikasnijom. Ispalo je da je to dobar pristup, ljudi znaju da će na ovom kanalu pronaći isključivo koristan i upotrebljiv, a ne tek reklamni materijal – kaže Tomislav.

Prihod dolazi i od klasičnog oglašavanja gdje svoje oglase plasiraju ili prodavači alata ili drveta, proizvođači alata, a pokazalo se na njegovu primjeru da danas mediji idu i u dobrom smjeru, nagrađuje se znanje koje netko zna pokazati, a Tomislav to svakako umije. Bio je i na naslovnici britanskog časopisa Woodturning, koji se prodaje u 60 svjetskih zemalja i nije baš jeftin, online narudžba stoji od 33,90 dolara, a za taj se novac dobiva uvid u znanja najboljih majstora, upravo poput Tomislava Tomašića. Nekih godinu i pol prije pojavio se i u časopisu American Woodturner, službenom glasilu američke organizacije drvotokara.

Njegova je priča doista jedinstvena, jer gotovo sve što napravi ide u izvoz. – Imamo i nešto domaćih kupaca, no ipak većina ode u europske zemlje, ali i u Ameriku, dosta i u Veliku Britaniju. Imamo, recimo, jednog gospodina iz Nizozemske koji redovito naručuje, čak traži i mogućnost da mu se neke stvari rade od određenog drva. Srećom, mi smo i zemlja šume, pa je drvo dostupno, kvalitetno i možemo zadovoljavati potražnju – govori nam ovaj markuševečki majstor obrade drva pokazujući nam jednu zdjelicu koja je napravljena od nečega što se u drvnim zanatima zove drveni tumor, a to je ona nepravilna izraslina koja se zna naći na stablu. I to se može obraditi da bi se dobio predmet posebne boje i teksture. Recimo, čisto sumnjamo da vam je netko ponudio kakav aperitiv, rakiju primjerice, iz drvene čaše. Tomislav izrađuje upravo takve čašice koje su i vrlo popularne. Zatim, ljudi vole naručivati i tanjure koje onda doista i koriste za objed.

– Vjerujte nema tog zvuka koji se može mjeriti s onim kada nož strugne o drveni tanjur! Ljudi vole takve stvari, nakon obrade takvi se tanjuri tretiraju posebnim uljem, lanenim, recimo, kako bi bili potpuno sigurni, lako ih je održavati, a naravno, ne daju se niti razbiti. Jako su nam tražene posude poput onih za držanje čaja ili kave, začina... – govori nam Tomislav Tomašić. Ne radi se, naravno, uvijek o manjim proizvodima, pronaći ćete na kanalu i kako je Tomislav izrađivao i noge za stolice i stolove, ručke za namještaj. Ali, čini nam se da je najzahtjevnija bila jedna igračka, kuglica tajni, vrlo precizno napravljena sa skrivenom komoricom unutra.

– Žao mi je samo što ujak nije stigao vidjeti kamo je sve dospjelo. I mene je to iznenadilo, a ponajviše pomoć iz zemalja na drugoj strani svijeta. Sada s Richardom Raffanom i dvojicom kolega, Mikeom Peaceom i Samom Angelom, svakog tjedna odradimo jednu odličnu stvar. Uzmemo jedan oblik ili rezbariju i onda pokazujemo da se ona može napraviti na četiri različita načina. Tako pokazujemo kako je ovo zapravo jedan vrlo kreativan posao koji zahtijeva vještinu, ali i veliku maštu. Zbog takvih pristupa i znanja mogu, recimo, za neka dva sata napraviti i 50 drvenih čašica koje budu istovjetne. I ispalo je da su takve vještine vani jako tražene. U nas, izgleda, nema toliko interesa, iako postoji škola koja da neka osnovna znanja. Moje sinove je počelo zanimati što radim, no neću ih ni na što siliti, ovo moraš voljeti, inače nećeš biti dobar. Za sada sam zadovoljan, mogu dobro živjeti izravno od svojeg rada, dovoljna je i ova mala kućna radionica da svijetu pokažem što se sve može s drvom, govori nam Tomislav.

Najgledaniji materijali u kojima naš majstor pokazuje kako je moguće svoj hobi pretvoriti u posao, odnosno financirati ga i od njega napraviti pravi posao premašuju i 150.000 pregleda, najgledaniji ih ima i više od 300.000. Dodir drva Tomislava Tomašića odlična je priča na više načina – zanatska, obrtnička, medijska, a uz sve to i moderna te naravno i inspirirajuća.