FOTO, VIDEO Groblje ruskih tenkova u predgrađu Kijeva: 'Ovo je kao Trpinjska cesta'

Ruska kolona vojnih vozila u kojoj su bili i tenkovi pokušala je ući u Buču u predgrađu Kijeva. Ukrajinci su ih dočekali u zasjedi i zasuli protutenkovskim projektilima NLAW koje im je donirala Velika Britanija.

Rezultat je groblje tenkova i oklopnih vozila, kao što se vidi na snimkama.

Ruska kolona vojnih vozila u kojoj su bili oklopnjaci i tenkovi prošla je kao tenkovi JNA na Trpinjskoj cesti, u Hrvatskoj poznatijoj kao Groblje tenkova, kad je šačica ludo hrabrih momaka u Vukovaru uništavala grdosije na gusjenicama, jednu za drugom, piše 24sata.

Sustav NLAW kojim su Ukrajinci zasulu ruske tenkove donirala im je Velika Britanija. Radi se o ručnom prijenosnom jednokratnom protuoklopnom sustavu koji se ispaljuje s ramena.

Opremljen je optičkim ciljnikom, a dodatna montažna šina namijenjena je za postavljanje bilo kojeg noćnog ciljnika.

NLAW ima masu 12,5 kg, duljinu 1016 mm i promjer 150 mm. Raketa teži 6,5 kg. Lansiranje se aktivira pomoću barutnog punjenja s protutežom izbačenom sa stražnje strane, što omogućuje uporabu NLAW-a u zatvorenim prostorima.

Brzina izlaska rakete iz cijevi je 40 m/s, a nakon što pređe nekoliko metara, njezin raketni motor počinje povećavati brzinu leta do maksimalne brzine od 275 m/s. Stvarni domet pri gađanju na pokretne ciljeve je od 20 do 400 m, a na nepokretne na udaljenosti do 800 m. Nakon što raketa putuje dulje od 5,6 s ili prelazi udaljenost veću od 1000 m, aktivira se mehanizam samouništenja.

Raketa nije samonavođena, ali ima neke njene osobine. Postoje dva načina odabira napada - napad odozgo prelijetanjem (OTA) za borbu protiv oklopnih oružja i izravni napad (DA) za druge ciljeve.

U prvom slučaju, projektil se aktivira iznad cilja. Odabirom ovog napada aktiviraju se senzori koji se koriste za potvrđivanje obrisa i oblika cilja.

