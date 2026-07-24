Policajka o čijem je hrabrom činu pisala cijela zemlja bori se za titulu misice: Tko je ova zgodna Poljakinja?

Klaudia Węcłaś, 22-godišnja policajka iz Piaseczna kraj Varšave, jedna je od finalistica ovogodišnjeg izbora za Miss Poljske. Mlada žena, koja uz službu studira kriminalistiku na Visokoj školi za stručno obrazovanje u Wrocławu, u kolovozu će na pozornici zamijeniti policijsku uniformu večernjom haljinom. Klaudia Węcłaś dolazi iz Piaseczna u Mazovjeckom vojvodstvu. Danju radi u policijskoj postaji Varšava Wilanów, a u slobodno vrijeme trenira košarku. Bila je reprezentativka Poljske u košarci 3x3 na svjetskim prvenstvima te u klasičnoj košarci 5x5 na europskim prvenstvima. Posvećena je pomaganju djeci i mladima u teškim životnim situacijama. Klaudia će 2. kolovoza predstavljati Mazovjecko vojvodstvo tijekom velikog finala izbora za Miss Poljske 2026, piše TVP World.

Prije godinu dana, Klaudia je dokazala je da biti policajka ne znači samo biti na dužnosti. Dok je putovala izvan službe kroz Miechów u Malopoljskoj regiji, u teškim vremenskim uvjetima, primijetila je stariju ženu kako puže preko pješačkog prijelaza. Odmah je zamolila vozača da zaustavi automobil i požurila joj pomoći. Pokazalo se da je žena bila pothlađena, slaba i imala je problema s disanjem. Klaudia i njezin partner pomogli su joj da ustane, odnijeli je na sigurno, pokrili je dodatnom odjećom i pozvali hitnu pomoć. Policajka je neprestano pratila ženino stanje, održavala kontakt s njom i saznala da žena boluje od hipertenzije i dijabetesa. Tog dana, zbog nedostatka pomoći, žena je sama otišla u ljekarnu po lijekove, ali je zbog slabosti izgubila svijest na pješačkom prijelazu.

Kludia je otišla u obližnju ljekarnu kako bi kupil nešto slatko za ženu. Ostala je uz nju sve do dolaska hitne pomoći. Zahvaljujući brzoj reakciji, tragedija je izbjegnuta. Kolege iz policije kasnije su istaknule da je njezin postupak primjer profesionalizma, empatije i spremnosti na pomoć bez obzira na to je li netko u službi ili ne, u skladu s policijskim geslom 'Pomažemo i štitimo'.