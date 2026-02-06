Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KRIJUMČARENJE DROGE

Hrvat (21) uhićen u Dominikanskoj republici prilikom ukrcavanja na let, pronašli mu 14 sumnjivih paketića

Screenshot/Google Maps
Autor
Robert Jurišić
06.02.2026.
u 11:21

Policija je primila obavještajne informacije vezane za mladog Hrvata te su mu prišli prije ukrcavanja na let.

Dominikanska policija uhitila je 21-godišnjeg Hrvata kod kojeg su pronašli 14 paketa kokaina. Hrvat je uhićen u Međunarodnoj zračnoj luci Las Americas kada se pokušavao ukrcati na let za Frankfurt.

Policija je primila obavještajne informacije vezane za mladog Hrvata te su mu prišli prije ukrcavanja na let. Na rendgenu su mu pregledavali prtljagu koju je imao sa sobom kada su pronašli 14 paketa koji su sadržavali sumnjive tvari zamotane u plastične vrećice različitih boja. Mladić je tada uhićen, a policija je pokrenula istragu kako bi identificirala i uhitila osobe koje su uključene u ovaj pokušaj krijumčarenja droge.
Ključne riječi
Dominikanska Republika Kokain krijumčarenje droge

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!