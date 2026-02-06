Hrvat (21) uhićen u Dominikanskoj republici prilikom ukrcavanja na let, pronašli mu 14 sumnjivih paketića

Dominikanska policija uhitila je 21-godišnjeg Hrvata kod kojeg su pronašli 14 paketa kokaina. Hrvat je uhićen u Međunarodnoj zračnoj luci Las Americas kada se pokušavao ukrcati na let za Frankfurt.

Policija je primila obavještajne informacije vezane za mladog Hrvata te su mu prišli prije ukrcavanja na let. Na rendgenu su mu pregledavali prtljagu koju je imao sa sobom kada su pronašli 14 paketa koji su sadržavali sumnjive tvari zamotane u plastične vrećice različitih boja. Mladić je tada uhićen, a policija je pokrenula istragu kako bi identificirala i uhitila osobe koje su uključene u ovaj pokušaj krijumčarenja droge.