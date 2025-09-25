Uragan 'Gabrielle' približava se Europi: Donosi ekstremne vremenske uvjete, evo koje će područje zahvatiti

Uragan "Gabrielle" približava se Europi, a očekuje se kako će na udaru biti otočje Azori, Španjolska i Portugal. Zbog prijetnje snažne oluje, Azori su na najvišem stupnju pripravnosti. Ekstremni vremenski uvjeti tamo se očekuju tijekom noći s četvrtka na petak.

U središtu uragana bilježe se vjetrovi brzine do 200 km/h, a može doći do tornada, obilnih oborina te valova visokih i do 18 metara. Dijelovi otoka mogli bi biti poplavljeni, prenosi Fenix magazin.

"Gabrielle" se nalazi nad Atlantskim oceanom te se kreće prema sjeveroistoku, u smjeru europskog kopna. Prema podatcima Njemačkog meteorološkog zavoda (DWD), tijekom vikenda će dostići Pirenejski poluotok, ali tada već oslabljena.

Upozorenja su izdana i na Mallorci, a španjolski meteorolozi najavljuju značajniju promjenu vremenskih uvjeta. Naime, nakon porasta temperature, slijedi naglo zahlađenje i obilne padaline.