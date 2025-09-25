Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
SNAŽNA OLUJA

Uragan 'Gabrielle' približava se Europi: Donosi ekstremne vremenske uvjete, evo koje će područje zahvatiti

Foto: Pixabay/Ilustracija
VL
Autor
Vecernji.hr
25.09.2025.
u 23:10

"Gabrielle" se nalazi nad Atlantskim oceanom te se kreće prema sjeveroistoku, u smjeru europskog kopna

Uragan "Gabrielle" približava se Europi, a očekuje se kako će na udaru biti otočje Azori, Španjolska i Portugal. Zbog prijetnje snažne oluje, Azori su na najvišem stupnju pripravnosti. Ekstremni vremenski uvjeti tamo se očekuju tijekom noći s četvrtka na petak.

U središtu uragana bilježe se vjetrovi brzine do 200 km/h, a može doći do tornada, obilnih oborina te valova visokih i do 18 metara. Dijelovi otoka mogli bi biti poplavljeni, prenosi Fenix magazin

"Gabrielle" se nalazi nad Atlantskim oceanom te se kreće prema sjeveroistoku, u smjeru europskog kopna. Prema podatcima Njemačkog meteorološkog zavoda (DWD), tijekom vikenda će dostići Pirenejski poluotok, ali tada već oslabljena.

Upozorenja su izdana i na Mallorci, a španjolski meteorolozi najavljuju značajniju promjenu vremenskih uvjeta. Naime, nakon porasta temperature, slijedi naglo zahlađenje i obilne padaline.
Ogromni valovi supertajfuna Ragasa pogodili su obalu Hong Konga
Ključne riječi
nevrijeme Azori uragan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još