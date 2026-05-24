Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 152
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STIGLA ODMAZDA KIJEVA

FOTO Ukrajinci zadali veliki udarac Moskvi: Dronovima 'spalili' naftno postrojenje koje opskrbljuje rusku prijestolnicu

Napad Ukrajinaca
Screenshot/X
VL
Autor
Mateja Papić
24.05.2026.
u 20:40

Udar SBU-a dogodio se iste noći kada je Rusija zasula Kijev i okolnu regiju sa stotinama dronova i desecima projektila, uključujući i balistički projektil srednjeg dometa (IRBM) "Orešnik", u jednom od najžešćih napada na glavni grad od početka rata

Ukrajinske snage izvele su uspješan napad dronovima na naftnu crpnu stanicu Vtorovo u ruskoj Vladimirskoj oblasti u noći s 23. na 24. svibnja, izvijestila je Služba sigurnosti Ukrajine (SBU). Kyiv Indepdenent piše da je crpna stanica Vtorovo strateško infrastrukturno čvorište koje opskrbljuje gorivom Moskovsku oblast. Stanicom upravlja Transneft, ruski državni monopol za naftovode, a ona potiskuje sirovine iz rafinerija u središnjoj Rusiji prema izvoznim terminalima i domaćim potrošačima.

Ovo postrojenje također opskrbljuje gorivom velike ruske zračne luke u blizini Moskve, uključujući Šeremetjevo, Domodedovo i Vnukovo. Operateri dronova iz elitne postrojbe Alfa SBU-a ciljali su stanicu Vtorovo tijekom noći, djelujući po zapovijedi predsjednika Volodimira Zelenskog, izvijestio je SBU sljedećeg jutra. Napad je pogodio crpnu stanicu, izazvavši požar velikih razmjera na površini od 800 četvornih metara.

Udar SBU-a dogodio se iste noći kada je Rusija zasula Kijev i okolnu regiju sa stotinama dronova i desecima projektila, uključujući i balistički projektil srednjeg dometa (IRBM) "Orešnik", u jednom od najžešćih napada na glavni grad od početka rata. U tom masovnom napadu oštećene su kuće, ključne vladine zgrade, muzeji i druga civilna infrastruktura, pri čemu su poginule četiri osobe, dok ih je gotovo 100 ozlijeđeno. "Za razliku od neprijatelja koji namjerno napada civilnu infrastrukturu i miroljubive ljude, Ukrajina udara isključivo na vojne i strateške ciljeve koji su u funkciji ruske agresije", priopćio je SBU.

Ukrajina redovito napada ruska naftna postrojenja i vojne objekte oružjem domaće proizvodnje dugog dometa. Kako se ukrajinska vlastita proizvodnja dronova širila i poboljšavala, rasla je i njezina sposobnost da poremeti rusku proizvodnju goriva, zrakoplovne operacije i izvoz. "SBU već priprema nove specijalne operacije. Intenzitet ukrajinskih udara na ruski teritorij samo će rasti. Naše 'dugometne sankcije' nastavit će djelovati", poručio je Jevhenij Hmara, šef SBU-a.

Napad na Kijev
Ključne riječi
rat u Ukrajini Rusija Ukrajina

Komentara 19

Pogledaj Sve
Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
20:47 24.05.2026.

sva ta fama oko "strašnog" orešnika potječe JEDINO od toga što su šugavi ruSSi rekli da je on - strašan.

ST
Startrack
21:44 24.05.2026.

Meni je cudno da neko pravi metnalnu gimnastiku i opravdava ovaj ruski potpuno besmisleni rat. Haj Srbi ako dodju Rusi na granicu mogu se nadat dace etnicki ocistit pola bivse Jugoslavije, al cemu se Hrvati nadaju da navijaju za Ruse.

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
21:15 24.05.2026.

800 m2 je veličina rukometnog igrališta 40x20 m.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!