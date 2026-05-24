FOTO Ukrajinci zadali veliki udarac Moskvi: Dronovima 'spalili' naftno postrojenje koje opskrbljuje rusku prijestolnicu

Ukrajinske snage izvele su uspješan napad dronovima na naftnu crpnu stanicu Vtorovo u ruskoj Vladimirskoj oblasti u noći s 23. na 24. svibnja, izvijestila je Služba sigurnosti Ukrajine (SBU). Kyiv Indepdenent piše da je crpna stanica Vtorovo strateško infrastrukturno čvorište koje opskrbljuje gorivom Moskovsku oblast. Stanicom upravlja Transneft, ruski državni monopol za naftovode, a ona potiskuje sirovine iz rafinerija u središnjoj Rusiji prema izvoznim terminalima i domaćim potrošačima.

Ovo postrojenje također opskrbljuje gorivom velike ruske zračne luke u blizini Moskve, uključujući Šeremetjevo, Domodedovo i Vnukovo. Operateri dronova iz elitne postrojbe Alfa SBU-a ciljali su stanicu Vtorovo tijekom noći, djelujući po zapovijedi predsjednika Volodimira Zelenskog, izvijestio je SBU sljedećeg jutra. Napad je pogodio crpnu stanicu, izazvavši požar velikih razmjera na površini od 800 četvornih metara.

Udar SBU-a dogodio se iste noći kada je Rusija zasula Kijev i okolnu regiju sa stotinama dronova i desecima projektila, uključujući i balistički projektil srednjeg dometa (IRBM) "Orešnik", u jednom od najžešćih napada na glavni grad od početka rata. U tom masovnom napadu oštećene su kuće, ključne vladine zgrade, muzeji i druga civilna infrastruktura, pri čemu su poginule četiri osobe, dok ih je gotovo 100 ozlijeđeno. "Za razliku od neprijatelja koji namjerno napada civilnu infrastrukturu i miroljubive ljude, Ukrajina udara isključivo na vojne i strateške ciljeve koji su u funkciji ruske agresije", priopćio je SBU.

While Russians target shipping malls and apartment buildings full of sleeping families in Kyiv, Ukrainian drones are destroying the Russian oil industry.



Majestic scenes from Russia's Vladimir region, where Ukrainian Defense Forces have just successfully struck the Vtorovo oil… pic.twitter.com/XK5w7lrrUu — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) May 24, 2026

Ukrajina redovito napada ruska naftna postrojenja i vojne objekte oružjem domaće proizvodnje dugog dometa. Kako se ukrajinska vlastita proizvodnja dronova širila i poboljšavala, rasla je i njezina sposobnost da poremeti rusku proizvodnju goriva, zrakoplovne operacije i izvoz. "SBU već priprema nove specijalne operacije. Intenzitet ukrajinskih udara na ruski teritorij samo će rasti. Naše 'dugometne sankcije' nastavit će djelovati", poručio je Jevhenij Hmara, šef SBU-a.