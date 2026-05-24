#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
UDARIO PO RUSKOM ČELNIKU

VIDEO Zelenski ismijao Putina nakon viralne snimke: 'Mumlja i zapliće jezikom. Više ne može ni 'ura' izgovoriti'

Lorena Posavec
24.05.2026.
u 12:31

"Važno je da Ukrajina nije sama. Potrebne su odluke – od Sjedinjenih Država, Europe i drugih – kako bi taj stari 'Orešnik' u Moskvi konačno izgovorio riječ 'mir'", rekao je Zelenski

Rusija je tijekom noći izvela jedan od najvećih kombiniranih napada na Ukrajinu u posljednjih godinu dana, koristeći desetke projektila i stotine dronova, a među oružjem koje je, prema tvrdnjama ukrajinskih vlasti, ponovno korišteno bio je i balistički projektil srednjeg dometa Orešnik. Glavna meta napada bio je Kijev, gdje su pogođene stambene zgrade, škole, tržnica i druga civilna infrastruktura, dok su eksplozije odjekivale satima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon napada objavio je poruku na X-u u kojoj je iznio nove detalje o razmjerima udara te prozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Prema njegovim riječima, u napadu je korišteno ukupno 90 projektila različitih vrsta, od čega 36 balističkih projektila, kao i oko 600 dronova. Dodao je da nisu svi balistički projektili presretnuti te da je najveći broj pogodaka zabilježen upravo u Kijevu. Zelenski je naveo da su ruski projektili pogodili postrojenje za opskrbu vodom, spalili tržnicu, oštetili desetke stambenih zgrada i pogodili više škola. Posebno je izdvojio napad projektilom Orešnik na grad Bila Cerkva.

"Putin više ne može ni jasno izgovoriti riječ 'ura' – mumlja i zapliće jezikom – a i dalje svojim projektilima uništava stambene zgrade", napisao je Zelenski. U nastavku objave optužio je Rusiju za napade na civile i poručio da takvi napadi ne smiju proći bez posljedica. Njegova objava odnosi se na nedavno objavljenu snimku Putina u kojoj tijekom javnog nastupa otežano izgovara riječ "ura", što je izazvalo brojne komentare na društvenim mrežama i u ukrajinskim medijima. Snimku je objavila ruska novinska agencija TASS, no ubrzo nakon objave bila je uklonjena. Ruska riječ "ura" uzvik je koji znači nešto poput "hura" i tradicionalno se koristi kao izraz slavlja, pobjede, oduševljenja ili ratnog pokliča u Rusiji i bivšem Sovjetskom Savezu.

U nastavku objave Zelenski je optužio Rusiju za napade na civile i poručio da takvi napadi ne smiju proći bez posljedica. "Ispalio je tri ruska projektila na postrojenje za opskrbu vodom. Spalio tržnicu. Oštetio desetke stambenih zgrada. Pogodio nekoliko običnih škola. Lansirao svoj 'Orešnik' na Bilu Cerkvu. Oni su zaista potpuno izvan kontrole", napisao je. Ukrajinski predsjednik naglasio je i da Ukrajini hitno treba dodatna protuzračna obrana, posebno sustavi za presretanje balističkih projektila. "Važno je da ovo ne prođe bez posljedica za Rusiju. Danas je svatko u svijetu tko neće šutjeti i tko odluči pomoći Ukrajini branitelj života", poručio je. Na kraju objave ponovno je pozvao saveznike na konkretne odluke i dodatnu pomoć. "Važno je da Ukrajina nije sama. Potrebne su odluke – od Sjedinjenih Država, Europe i drugih – kako bi taj stari 'Orešnik' u Moskvi konačno izgovorio riječ 'mir'".

Vladimir Putin Volodimir Zelenski Rusija Ukrajina

ZA
zagabria4
12:42 24.05.2026.

Ukrjinci su se baš usrećili sa ovim

stef99
13:00 24.05.2026.

Svaka budala ima svoje veselje, pa tako i ovaj europin campek, kada će se jadan jukrajinski narod shvatiti da ih trula Europa koristi i troši kako bi provocirala Rusiju, a sve po diktatu trulih amera, kojima biznis cvate, ....... fuuuujjj, .... ba.

Antifaṧist
13:00 24.05.2026.

Putin ima Parkinsonovu bolest koju dosta dobro kontroliraju, no ona je nezaustavljiva, ali nažalost i sporonapredujuća. Svako malo se pojave simptomi na snimkama. Tremor nije jedini simptom, da mi ne bi netko pametovao da se ne trese.

