VIDEO Zelenski ismijao Putina nakon viralne snimke: 'Mumlja i zapliće jezikom. Više ne može ni 'ura' izgovoriti'

Rusija je tijekom noći izvela jedan od najvećih kombiniranih napada na Ukrajinu u posljednjih godinu dana, koristeći desetke projektila i stotine dronova, a među oružjem koje je, prema tvrdnjama ukrajinskih vlasti, ponovno korišteno bio je i balistički projektil srednjeg dometa Orešnik. Glavna meta napada bio je Kijev, gdje su pogođene stambene zgrade, škole, tržnica i druga civilna infrastruktura, dok su eksplozije odjekivale satima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon napada objavio je poruku na X-u u kojoj je iznio nove detalje o razmjerima udara te prozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Prema njegovim riječima, u napadu je korišteno ukupno 90 projektila različitih vrsta, od čega 36 balističkih projektila, kao i oko 600 dronova. Dodao je da nisu svi balistički projektili presretnuti te da je najveći broj pogodaka zabilježen upravo u Kijevu. Zelenski je naveo da su ruski projektili pogodili postrojenje za opskrbu vodom, spalili tržnicu, oštetili desetke stambenih zgrada i pogodili više škola. Posebno je izdvojio napad projektilom Orešnik na grad Bila Cerkva.

Since last night, first responders and all necessary services have been working wherever needed. As of now, at least 83 people have been confirmed injured since midnight. Tragically, there are fatalities. My condolences to the families and loved ones.



"Putin više ne može ni jasno izgovoriti riječ 'ura' – mumlja i zapliće jezikom – a i dalje svojim projektilima uništava stambene zgrade", napisao je Zelenski. U nastavku objave optužio je Rusiju za napade na civile i poručio da takvi napadi ne smiju proći bez posljedica. Njegova objava odnosi se na nedavno objavljenu snimku Putina u kojoj tijekom javnog nastupa otežano izgovara riječ "ura", što je izazvalo brojne komentare na društvenim mrežama i u ukrajinskim medijima. Snimku je objavila ruska novinska agencija TASS, no ubrzo nakon objave bila je uklonjena. Ruska riječ "ura" uzvik je koji znači nešto poput "hura" i tradicionalno se koristi kao izraz slavlja, pobjede, oduševljenja ili ratnog pokliča u Rusiji i bivšem Sovjetskom Savezu.

😵‍💫 Looks like the old man is really not doing well: the Kremlin removed a video where Putin failed to properly shout a triple “hooray”



The footage was initially published by TASS, but was quietly taken down from the Kremlin’s website shortly afterward.



U nastavku objave Zelenski je optužio Rusiju za napade na civile i poručio da takvi napadi ne smiju proći bez posljedica. "Ispalio je tri ruska projektila na postrojenje za opskrbu vodom. Spalio tržnicu. Oštetio desetke stambenih zgrada. Pogodio nekoliko običnih škola. Lansirao svoj 'Orešnik' na Bilu Cerkvu. Oni su zaista potpuno izvan kontrole", napisao je. Ukrajinski predsjednik naglasio je i da Ukrajini hitno treba dodatna protuzračna obrana, posebno sustavi za presretanje balističkih projektila. "Važno je da ovo ne prođe bez posljedica za Rusiju. Danas je svatko u svijetu tko neće šutjeti i tko odluči pomoći Ukrajini branitelj života", poručio je. Na kraju objave ponovno je pozvao saveznike na konkretne odluke i dodatnu pomoć. "Važno je da Ukrajina nije sama. Potrebne su odluke – od Sjedinjenih Država, Europe i drugih – kako bi taj stari 'Orešnik' u Moskvi konačno izgovorio riječ 'mir'".