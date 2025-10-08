FOTO Turski dronovi stigli u Prištinu, oglasio se Vučić: 'Srbija je mala zemlja, ali smo dobro razumjeli poruku'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je kako je užasnut "ponašanjem Turske i brutalnim kršenjem Povelje UN-a i Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1244, kao i nastavkom naoružavanja prištinskih vlasti." Njegova je reakcija uslijedila nakon što je Albin Kurti, kosovski premijer, objavio kako su kontejneri s tisućama borbenih kamikaze dronova "Skydagger" stigli u Međunarodnu zračnu luku Priština "Adem Jashari“.

"Sada je potpuno jasno da Turska ne želi stabilnost Zapadnog Balkana i da ponovno sanja obnovu Osmanskog Carstva. Srbija je mala zemlja, ali smo dobro razumjeli poruku", smatra Aleksandar Vučić.

Kurti je, govoreći o dronovima, naveo kako je ugovor potpisan u prosincu prošle godine s turskom tvrtkom Baykar. Oni su, dodao je, trebali stići u siječnju 2026. godine, no dobili su ih tri mjeseca ranije.

Kako je naveo, riječ je o borbenim dronovima koji su opremljeni eksplozivnim uređajima s ciljem pogađanja pokretnih i statičnih neprijateljskih ciljeva. "Kupnjom ovog kontingenta bespilotnih letjelica, uz TB2 Bayraktar i Pumu, nastavljamo jačati i povećavati udarnu snagu naše vojske s ciljem izgradnje sposobne i usklađene sile s novim tehnološkim razvojem i taktikama suvremenog ratovanja", poručio je.