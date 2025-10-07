Bizaran Vučićev nastup potaknuo nove teorije zavjere: Evo što je rekao o tragediji u Novom Sadu

Teorija zavjere, po kojoj je pad nadstrešnice u Novom Sadu rezultat sabotaže uz pomoć stranih sila, tijekom proteklih skoro godinu dana bila je prisutna u režimskim tabloidima u Srbiji, ali i u izjavama političkih čelnika. No nakon jednog bizarnog nastupa na TV Pink u nedjelju 5. listopada predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponudio je verziju događaja koja bi u nekim uređenijim političkim sustavima bila označena kao neodgovorna i opasna politička smicalica. U svom klasičnom pasivno-agresivnom tonu napomenuo je kako lokalni oporbeni političar Miša Bačulov iz Novog Sada vjerojatno nije kriv, ali se jest sumnjivo i unezvijereno šetao oko željezničke stanice nekoliko sati prije pada nadstrešnice.

Armija botova vlasti i režimski tabloidi spremno su reagirali na tu kvazi pikanteriju, prikazujući video-snimku na kojoj spomenuti Bačulov prolazi pored željezničke stanice u Novom Sadu i gleda u mobilni telefon. I kolikogod takvo dovođenje u vezu s padom nadstrešnice zvučalo besmisleno, istraživanja javnog mnijenja pokazuju da to ima odličan odjek u biračkom tijelu Srpske napredne stranke (SNS). Prema nedavnom istraživanju Nove srpske političke misli (NSPM), čak 40,4 posto birača vlasti vjeruje da je pad nadstrešnice „diverzija u režiji stranih službi“.

Ne pomaže u ovom slučaju ni službeno priopćenje Višeg javnog tužiteljstva u Novom Sadu iz srpnja ove godine u kojem stoji da pad nadstrešnice 1. studenoga 2024. godine nije rezultat diverzije ili terorističkog čina. Predsjednik države je tako na svoj način doveo u vezu strane službe i domaću oporbu, i za njegove glasače je to sada praktično službena verzija tog tragičnog događaja.

Očito je da Vučić na ovaj način pokušava sakriti tko je odgovoran za pad nadstrešnice i „da ovim spinovima sakrije od javnosti činjenicu da je nešto što je procijenjeno na 320 milijuna eura plaćeno četiri puta više“, ističe za DW Zoran Gavrilović, iz Biroa za društvena istraživanja (BIRODI). On procjenjuje da je u redovima vlasti ipak zavladala neka vrsta panike zbog godišnjice pada nadstrešnice, a kao član Anketne komisije za pad nadstrešnice najavljuje izvještaj te komisije tijekom ovog mjeseca:

„Taj izvještaj će imati četiri dijela: građevinsko-inženjerski, pravni, medijski i ekonomski, i tu će biti navedeno što se desilo. U situaciji kada mu rejting nije kao što je bio, on sada pokušava na ovaj način sačuvati neko uporište kod svojih birača“, smatra naš sugovornik.

Širenje spinova oko pada nadstrešnice predstavljalo je samo dio medijskog nastupa, u kojem se predsjednik Srbije požalio da nije zadovoljan što mu tajna služba BIA nije dostavljala snimke studentskih plenuma, kako je neki policajac širio laži o zvučnom topu, kako su policija i tužiteljstvo spriječili posao oko Generalštaba s obitelji Trump, kako su borbeni kampovi u Srbiji rezultat nekih nepoznatih sila, ili da mu se tužitelji ne javljaju na telefon.

Vučić poručuje: Dolazim po vas!

Direktor vijesti na televiziji Nova Slobodan Georgiev za DW primjećuje da je „čitav Vučićev medijski nastup bio jedna žalopojka, jer ne kontrolira baš sve i svakoga u državi":

„Djeluje da on ne može kontrolirati baš svakog ponaosob - suca, tužitelja, agenta BIA-e ili policajca - i to ga je zaprepastilo. Meni je zanimljiva ta vrsta njegovog zaprepaštenja, jer izgleda da ne može shvatiti kako u Srbiji postoje ljudi koji idu na svoj posao i pokušavaju ga raditi bez čekanja da im Vučić namigne. Čini se da je navikao da svojim stranačkim čaušima izdaje naređenja usmeno i telefonom, i zato je sada iznenađen što mu se netko neće javiti na telefon", napominje Georgiev.

On kaže i da u svemu tome vidi i veliku opasnost, jer mu se, kako dodaje, čini da je ovo najava da će se „sada upravo krenuti dalje na te ljude koji pokušavaju raditi svoj posao i koji nisu direktno i svakodnevno pod njegovom kontrolom. To je poruka 'ja dolazim po vas'. Krenulo se od prosvjete, a sada će se ići dalje, i to vidimo i po smjenama u policiji, koje su sve dio tih napora da se Vučić poistovjeti s državom i da bude kažnjen svatko tko nije osobno njemu lojalan", naglašava Georgiev.

Ruska propaganda na srpski način

Podatak da preko 40 posto glasača Srpske napredne stranke (SNS) vjeruje da je pad nadstrešnice diverzija u organizaciji stranih službi za Zorana Gavrilovića nije iznenađenje jer, kako kaže, „desne snage su daleko sklonije teorijama zavjere":

„Postoji također racionalizacija kod njihovih glasača, koji jednostavno ne žele vjerovati da postoji neka odgovornost vlasti za pad nadstrešnice. To je sada više stvar psihologije ili čak i psihopatologije, jer vi neke informacije i nemate gdje priopćiti tom dijelu birača. Taj prostor Vučić popunjava teorijama zavjere i skretanjem pažnje s koruptivnog dijela poslova oko novosadske nadstrešnice“, kaže Gavrilović za DW. „Mislim da bi taj postotak trebao biti još i veći, s obzirom kakvom nivou propagande su ti ljudi izloženi“, ocjenjuje Slobodan Georgiev:

„To je ruska propaganda koja melje i usmjerena je na totalno zaglupljivanje i sluđivanje njegovih birača. Vjerujem da u Srbiji postoje ljudi koji bi, da se pojavi Vučić i kaže da je danas srijeda a ne utorak, rekli jest, danas je srijeda. To je taj socijalni zločin koji ovaj režim provodi, koji nastupa na taj radikalski način, vjerujući da je u politici sve dozvoljeno i da sve može. Naravno da može, ali to kao što vidimo ostavlja dramatične posljedice po društvo u Srbiji“, zaključuje Slobodan Georgiev za DW.