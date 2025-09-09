FOTO Svinjske glave postavljene ispred džamija u Parizu i okolici: 'Odmah je otvorena istraga'

Glave svinja, životinje koje islam smatra nečistima, pojavile su se u utorak ujutro ispred nekoliko džamija u Parizu i okolici, objavio je načelnik pariške policije Laurent Nunez na X-u, osuđujući "gnusna djela". Glave su postavljene na cestama u Parizu, u Montreuilu istočno od Pariza te Montrougeu i Malakoffu u departmanu Hauts-de-Seine južno od Pariza, saznaje AFP iz lokalnih uprava.

Francuska ima između pet i šest milijuna muslimana, što aktivnih, što onih koji ga ne prakticiraju, prema čemu je islam druga najveća religija u zemlji, a francuska muslimanska zajednica najveća u Europi. Rektor Velike džamije u Parizu Chems-eddine Hafiz osudio je ovaj "islamofobni čin" kao "još jedan tužan korak u porastu mržnje prema muslimanima".

This photo taken on September 9, 2025 shows the Anwar El-Madina mosque in the 20th district of Paris, where a pig's head has been deposited at the entrance. The head was discovered on September 9, 2025 in the morning.

"Odmah je otvorena istraga", dodao je šef policije, i "radimo sve kako bismo pronašli počinitelje ovih gnusnih djela". U Montreuilu je svinjska glava pronađena "ispred ulaza u džamiju Islah", podijelio je načelnik departmana Seine-Saint-Denis na X-u, izražavajući "svoju podršku muslimanskoj zajednici Montreuila i Seine-Saint-Denisa".

I načelnik departmana Hauts-de-Seine također je osudio taj "neprihvatljiv čin" na X-u. Čekaju se rezultati policijske istrage. "Izražavam punu podršku voditeljima i vjernicima džamija pogođenih ovim neprihvatljivim provokacijama. Napadi na bogomolje nepojmljiv su kukavičluk", napisao je ministar unutarnjih poslova Bruno Retailleau na X-u.

This photo taken on September 9, 2025 shows the Islah mosque in Montreuil, a suburb of Paris, where a pig's head has been deposited at the entrance. The head was discovered on September 9, 2025 in the morning.

Kasnije tog jutra, nakon sastanka čelnika Republikanaca (LR), svoje desničarske stranke, izrazio je "ogorčenje", rekavši da se nada "da ćemo pronaći one koji su počinili ovu vrstu oskvrnuća", rekao je. „Republika znači sekularizam. Ali sekularizam je upravo uvjet za slobodu kako bi svatko mogao prakticirati svoju vjeru (...) Želim da naši sunarodnjaci muslimani mogu prakticirati svoju vjeru u miru“, dodao je novinarima.

Aurore Bergé, ministrica za borbu protiv diskriminacije, „razgovarala je s rektorom Velike džamije u Parizu kako bi izrazila solidarnost vlade s našim sunarodnjacima muslimanima nakon što je šest džamija u Parizu i okolici bilo meta tih podlih djela“, rekli su njezini suradnici za AFP.