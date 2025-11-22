Naši Portali
STIŽE PRAVA ZIMA

Izdani alarmi, jedna regija 'u crvenom': Snijeg i dalje pada, evo što nas čeka u nastavku vikenda

22.11.2025.
u 08:27

U noći na nedjelju bit će također pretežno oblačno, u unutrašnjosti mjestimice susnježica i snijeg, a na Jadranu kiša. Ujutro postupno razvedravanje sa zapada i zatim sunčana razdoblja.

Noćas je snijeg padao diljem Hrvatske, a DHMZ i za ostatak dana prognozira oblačno, vjetrovito i razmjerno hladno. Na Jadranu ponegdje kiša, u Dalmaciji i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na kopnu će padati susnježica i snijeg, mjestimice će nastati i snježni pokrivač, u gorju i deblji, javljaju. Snijega nošenog vjetrom može biti i na sjevernom Jadranu. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, na jugu jugozapadni vjetar i jugo. Temperatura zraka između -3 i 2, na sjevernom Jadranu od 4 do 8, a u Dalmaciji od 8 do 13 °C.

Snijeg bi se na tlu mogao zadržati i u Zagrebu koji je jutros dočekao prve pahulje. Na Puntijarki se snježni pokrivač već formirao i debljine je 17 centimetara, a najviše ga ima na Zavižanu, čak 32 cm. Snijega ima dosta i u Gospiću, 13 cm, u Ličkom Lešću ga je napadalo 10 centimetara, a u Delnicama i Bosiljevu 9 cm.

DHMZ je za danas izdao crveno upozorenje za riječku regiju te za Kvarner i Kvarnerić i to zbog olujne i jake, a mjestimice i orkanske bure čiji bi udari mogli dosegnuti brzinu i do 45-90 čvorova (85-165 km/h). Zbog snijega i poledice u gospićkoj je regiji na snazi narančasti meteoalarm, a u ostatku Hrvatske žuti.

U noći na nedjelju bit će također pretežno oblačno, u unutrašnjosti mjestimice susnježica i snijeg, a na Jadranu kiša. Ujutro postupno razvedravanje sa zapada i zatim sunčana razdoblja. Navečer na sjevernom Jadranu porast naoblake uz mogućnost za slabu kišu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni sredinom dana će okretati na jugozapadni i južni. Na Jadanu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima prijepodne će slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Snijeg pada diljem Hrvatske, dio A1 zatvoren za promet: HAK izdao upozorenje
1/15
