Stigla prava zima: Snijeg pada diljem zemlje, na cestama se stvara poledica

U pojedinim dijelovima Hrvatske danas već vladaju izrazito zimski uvjeti, a snijeg se bilježi na više postaja, osobito u višim predjelima te u dijelovima unutrašnjosti. Snježne oborine prate i vrlo visoka vlažnost zraka te niske temperature, što dodatno pojačava dojam zime. U nekim područjima pada slab snijeg, dok je ponegdje zabilježen i jači intenzitet. Prema dostupnim mjerenjima, snijeg trenutačno pada na više lokacija u Hrvatskoj - na Medvednici, Bilogori, u Ogulinu, Gospiću, Pargu-Čabru, Slavonskom Brodu i na Zavižanu, a u Gradištu čak i jak snijeg. Ova snježna epizoda najizraženija je u gorju te ponegdje u Slavoniji.

Kako javlja DHMZ, sutra će prevladavati oblačno, vjetrovito i prilično hladno vrijeme. Na Jadranu se očekuje kiša, a u Dalmaciji i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Na kopnu će padati susnježica i snijeg, mjestimice uz stvaranje snježnog pokrivača, koji će u gorskim krajevima biti i deblji. Puhat će umjeren, povremeno jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će bura biti snažna i olujna, pod Velebitom s mogućim orkanskim udarima, dok će na južnom dijelu prevladavati jugozapadnjak i jugo. Temperatura zraka bit će između -3 i 2 °C, na sjevernom Jadranu od 4 do 8 °C, a u Dalmaciji od 8 do 13 °C. Za Kvarner su izdana crvena upozorenja zbog jakog vjetra i orkanske bure, a skoro čitava Hrvatska označena je žutim upozorenjem zbog snijega i poledice, uključujući i zagrebačku regiju.

Foto: DHMZ

HAK je izdao upozorenje za sve sudionike u prometu zbog nepovoljnih uvjeta na cestama koje je uzrokovalo pogoršanje vremena. "Kolnici su mokri ili vlažni i skliski od kiše u većem dijelu zemlje, a snijeg pada mjestimice u Lici i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog mjestimice obilnijih padalina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremeni zastoji mogući su u zonama radova. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme", stoji u objavi.

Zbog intenziteta oborina, očekuje se da će sutra neke prometnice biti prekrivene slojem snijega koji bi mogao otežati protok prometa. "U većem dijelu zemlje padat će susnježica i snijeg, a na cestama u gorju moguće je stvaranje debljeg snježnog pokrivača. Vozit će se otežano, uz moguće zastoje. Zbog niskih jutarnjih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Zbog olujne bure, podno Velebita s orkanskim udarima, moguće su promjene i zabrane u cestovnom prometu na uobičajenim dionicama Jadranske magistrale (DC8) kao i na autocestama A1 i A6, a moguće su i poteškoće u pomorskom prometu. Podsjećamo vozače na obveznu zimsku opremu u unutrašnjosti i na poštivanje ograničenja brzine prilagođenih uvjetima", piše HAK.