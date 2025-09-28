Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 75
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
PROMETNA U OSIJEKU

FOTO Auti smrskani nakon sudara: U jednom su bila djeca, vatrogasci izvukli ženu, stradao je pas

Osijek: Prometna nesreća između dva automobila
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
28.09.2025.
u 15:29

U drugome vozilu bila je osoba s invaliditetom koja je iz vozila izišla sama

Na križanju Vukovarske i Svačićeve ulice u Osijeku danas se dogodila prometna nesreća. Kako je za SiB.hr rekao Davor Škarica, zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Osijek, u nesreći su sudjelovala dva vozila. "U jednom su bile dvije žene, dvoje djece i pas. Jedna je žena bila u šoku, druga je oslobođena uporabom alata od strane vatrogasaca, djeca su neozlijeđena, no pas je ozlijeđen“, rekao je Škarica.

U drugome vozilu, dodao je, bila je osoba s invaliditetom koja je iz vozila izišla sama pa nije trebala vatrogasna intervencija. SiB.hr neslužbeno doznaje da je semafor u vrijeme sudara bio u funkciji, a detalji i okolnosti nesreće još se istražuju.

Ovi horoskopski znakovi imaju najgoru narav, tvrde astrolozi
Osijek: Prometna nesreća između dva automobila
1/7
Ključne riječi
nesreća Osijek

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još