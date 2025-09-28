FOTO Auti smrskani nakon sudara: U jednom su bila djeca, vatrogasci izvukli ženu, stradao je pas

Na križanju Vukovarske i Svačićeve ulice u Osijeku danas se dogodila prometna nesreća. Kako je za SiB.hr rekao Davor Škarica, zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Osijek, u nesreći su sudjelovala dva vozila. "U jednom su bile dvije žene, dvoje djece i pas. Jedna je žena bila u šoku, druga je oslobođena uporabom alata od strane vatrogasaca, djeca su neozlijeđena, no pas je ozlijeđen“, rekao je Škarica.

U drugome vozilu, dodao je, bila je osoba s invaliditetom koja je iz vozila izišla sama pa nije trebala vatrogasna intervencija. SiB.hr neslužbeno doznaje da je semafor u vrijeme sudara bio u funkciji, a detalji i okolnosti nesreće još se istražuju.