Još jedna nesreća: Signalna raketa teško ozlijedila ženu na svadbi u Makarskoj

U Makarskoj se jučer, 27. rujna, oko 18 sati na Kačićevu trgu ispred katedrale dogodio incident tijekom svadbenog slavlja. Prema prvim informacijama, najvjerojatnije je ispaljena signalna raketa koja je pogodila i ozlijedila gošću na vjenčanju.

Žena je nakon nesreće dobila liječničku pomoć te su joj utvrđene teške tjelesne ozljede zbog kojih je zadržana u bolnici. O svemu je obaviješteno državno odvjetništvo, a na mjestu događaja proveden je očevid. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti.

Podsjetimo, ovo je druga nesreća povezana s pirotehnikom na svadbenim slavljima u samo jednom danu. Naime, u Šibeniku je jučer, 27. rujna, oko 19 sati u Ulici Obala dr. Franje Tuđmana, u blizini katedrale sv. Jakova također došlo do incidenta. Tada je ozlijeđena žena prilikom ispaljivanja pirotehničke naprave - rakete, a od zadobivenih ozljeda preminula je u Općoj bolnici u Šibeniku. Osumnjičeni 52-godišnjak je uhićen i doveden u službene prostorije policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje, dodaje Policija uprava šibensko-kninska.