HOSPITALIZIRANA JE

Još jedna nesreća: Signalna raketa teško ozlijedila ženu na svadbi u Makarskoj

Sibenik: Zena ozlijedjena pirotehnickim sredstvom na svadbi
Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
Večernji.hr
28.09.2025.
u 11:08

O svemu je obaviješteno državno odvjetništvo, a na mjestu događaja proveden je očevid.

U Makarskoj se jučer, 27. rujna, oko 18 sati na Kačićevu trgu ispred katedrale dogodio incident tijekom svadbenog slavlja. Prema prvim informacijama, najvjerojatnije je ispaljena signalna raketa koja je pogodila i ozlijedila gošću na vjenčanju.

Žena je nakon nesreće dobila liječničku pomoć te su joj utvrđene teške tjelesne ozljede zbog kojih je zadržana u bolnici. O svemu je obaviješteno državno odvjetništvo, a na mjestu događaja proveden je očevid. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti.

Podsjetimo, ovo je druga nesreća povezana s pirotehnikom na svadbenim slavljima u samo jednom danu. Naime, u Šibeniku je jučer, 27. rujna, oko 19 sati u Ulici Obala dr. Franje Tuđmana, u blizini katedrale sv. Jakova također došlo do incidenta. Tada je ozlijeđena žena prilikom ispaljivanja pirotehničke naprave - rakete, a od zadobivenih ozljeda preminula je u Općoj bolnici u Šibeniku. Osumnjičeni 52-godišnjak je uhićen i doveden u službene prostorije policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje, dodaje Policija uprava šibensko-kninska.
Preminula žena koja je na svadbi u Šibeniku pogođena pirotehničkom napravom
GR
Grr
11:14 28.09.2025.

Bože sačuvaj!Zar na svadbu treba ići obučen kao pirotehničar? Prosipanje riže su zabranili ispred Crkava pa sad umjesto toga signalne rakete?

AP
APšlape
11:16 28.09.2025.

Znači uslijedit će izmjena zakona o upotrebi pirotehnike po hitnom postupku. Odrasli ljudi a dječja pamet.

DA
darwil
11:25 28.09.2025.

Božinoviću, nije li svadba skup koji bi trebalo prijaviti i da pošalješ nekog u civilu da nadgleda sigurnost ljudi,pa daj se malo prebaci na preventivu a ne samo na represiju.Policija se pojavljuje tek kada nastupe posljedice,pa za to se možee brinuti 50 ljudi u svakom gradu.Kud je nestao policajac, treba preurediti Bareovu pjesmu Kud je nestao čovjek

